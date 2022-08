Lørdag ble populære Ringeriksmaraton og maratonstafett arrangert ved Hønefoss. Totalt var det 1425 deltakere i årets arrangement.

Om Ringeriksmaraton

I 1995 etablerte Ringerikes Blad det som skulle bli starten på en løpefest uten sidestykke. Selve ideen om et Ringeriksmaraton hadde sitt utspring i et ønske om å aktivisere helt vanlige mosjonister gjennom å tilby et løp gjennom våre tre flotte kommuner; Hole, Ringerike og Jevnaker. Gjennom over tjue år har løpet funnet sin form, og mosjonister fra hele landet kommer til distriktet for å delta i enten maraton, halvmaraton eller i den svært populære maratonstafetten. I 2022 overtok Ringerike Næringsforening som hovedarrangør for Ringeriksmaraton.

(Kilde: arrangementets nettside)