Fredrik Helgestad (til høyre) og Magnus Vesterheim svingte seg i Trysils gater mandag kveld. (Foto: Destinasjon Trysil)



Det ble folkefest i Trysil sentrum mandag 22. august da Coop Trysil rulleskisprint endelig kunne gjennomføres i sin normale form igjen for 23. gang. På startstreken denne ettermiddagen stod flere av de beste langrennsløperne i Norge, som Simen Hegstad Krüger og ikke minst to blad Northug, Even og Petter. Men det var Pål Trøan Aune som kunne strekke armene i været før han gikk over målstreken.

- Det er godt å være tilbake i sentrum igjen. Det har vært noen tunge år oppe på skistadion i Trysil, sa en fornøyd Pål Trøan Aune, som vant rulleskisprinten i Trysil både i 2018 og 2019.



Even Northug slo, ifølge han selv, heldigvis storebror Petter, som ser ut til å være i god form om dagen. Tett bak fulgte Stian Berg som kom inn på en fjerdeplass.



Langløperen Stian Berg staket inn til 4. plass i finalen. (Foto: Destinasjon Trysil)

«Godt å være tilbake igjen»

Petter Northug var veldig glad for å være tilbake i Trysil igjen, selv om han mente det kom til å bli tøft for «en gammel mann».



- Jeg er vant med å gå litt lenger løp, så det blir brutalt å gå sprint. Men det er bra trening, sa Petter Northug like før A-finalen.



Om rulleskisprinten i Trysil har Northug kun lovord.



- Dette er et fantastisk arrangement, og jeg deltatt her i mange år. Så man kan vel kalle det en tradisjon å delta her i Trysil.



Alle 13 deltakerne i Coop Trysil Rulleskisprint 2022 på premiepodiet i rankert rekkefølge med vinneren til høyre. (Foto: Destinasjon Trysil)

Resultater Coop Trysil Rulleskisprint 2022:

1.Pål Trøan Aune

2.Even Northug

3.Petter Northug

4.Stian Berg

5.Thomas Helland Larsen

6.Alvar Myhlback

7.Simen Hegstad Krüger

8.Harald Østberg Amundsen

9.Magnus Vesterheim

10.Fredrik Helgestad

11.Bård Eskil Bjørndalen

12.He Qinghang

13.Marius Nordsveen