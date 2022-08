Tor Aanen Kallekleiv kunne bokføre en ny seier i karusellen da han vant 5 km på 17.10 Gneist sin unggutt Sondre Haukanes og ultraløper Bjørn Tore Kronen Taranger fulgte nærmest.



Kvinneklassen ble vunnet av Terese Andersen på 21.54, deretter fulgte Sølvi Nyvoll Tangen og Monica Benserud, bedre kjent som tresteg-hopper med NM-gull i øvelsen. Med Jan Fjærestad som far er det ingen overraskelse at hun viser seg fram på 5 km gateløp.



På den doble distansen ble det seier til Per Christian Mjøs (35.33) og Marte Aulin (47.00)



For første gang ble det også arrangert et Gneist-løp, i utgangspunktet for å skape aktivitet blant egne medlemmer i et av Norges største idrettslag. Selv om de største gruppene i Gneist er fotball og håndball, bør det være plass til langt flere enn 39 som fullførte mandag.







De to 12-åringene i Gneist friidrett, Adrian Risøy Glomnes og Marte Gaupseth Allers var de raskeste i den ca 2,6 km lange traseen.









Marketing & Communications Manager Håkon Skogseth-Jacobsen (1) fra hovedsponsor Head Energy løp denne gang 5 km i karusellen og tok seg tid til å dele ut premiene til de 3 beste kvinner og menn på 5 km.



Resultater topp 5 kvinner 5 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Tid 1 Terese Andersen BJØRNDALSTRÆ 21:54 2 Sølvi Nyvoll Tangen Fana IL 22:33 3 Monika Benserud Gneist IL 22:37 4 Karianne Jørgensen Loddefjordløperne 22:45 5 Victoria Osen Varegg Fleridrett 22:47



Pallen 5 km herrer



Resultater topp 5 herrer 5 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Tid 1 Tor-Aanen Kallekleiv Bergen Triathlon Club 17:10 2 Sondre Haukanes Gneist 17:23 3 Bjørn Tore Kronen Taranger BFG Bergen LK 17:27 4 Alexander Wolff Head Energy 18:14 5 Espen Rognsvåg LEPSØY 18:15





Pallen herrer 10 km



Resultatert topp 5 herrer 10 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Tid 1 Per Christian Eggen Mjøs Varegg Fleridrett 35:33:00 2 Hallvard Seim Lysne Årdalstangen IL 36:06:00 3 Sølve Solheim RÅDAL 39:05:00 4 Hallvar Fjell STRAUME 39:35:00 5 Anders Markestad PARADIS 42:52:00



Pallen kvinner 10 km



Resultater topp 3 kvinner 10 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Tid 1 Marte Aulin BERGEN 47:00:00 2 Kari Johannesen Sigdestad Loddefjordløperne 50:05:00 3 Ane Elisabeth Markestad PARADIS 50:30:00

Alle resultater løp 5 Head Energy Sommerkarusellen 2022