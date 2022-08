Tre tøffe løp i EM og fem i VM så ikke ut til å ha sugd kreftene ut av Jakob Ingebrigtsen. I Diamond League-stevnet i Lausanne la han en ny triumf til sin etter hvert så lange merittliste, og også denne gangen fikk han det til å se enkelt ut. Han lå bak haren og Oliver Hoare i 800 m i en fart til 3.30. Så gikk Jakob opp i tet, og allerede da det var en runde igjen hadde Jakob fått ei luke til de andre. Den utvida han på sisterunden, og målstreken ble kryssa på 3.29,05.

Nærmest var kenyanske Abel Kipsang med 3.29,93, mens Stewart McSweyn viste stigende form og ble nummer tre med 3.30,18. Oliver Hoare som hadde åpna så friskt og som tok gullet i Samveldelekene tidligere i sommer, fikk det tungt mot slutten og ble bare nummer tolv med 3.37,81. Timothy Cheruiyot løp heller ikke opp mot sitt beste og endte på sjuendeplass med 3.32,91.

Før kveldens løp hadde Jake Wightman årets beste tid på 1500 m med 3.29,23 fra VM-finalen. Jakob Ingebrigtsen hadde ikke noe imot å plassere seg foran briten på den lista.

– Når jeg følte jeg gikk på en liten smell i Eugene, er det litt deilig å være den som har løpt raskest. Jeg var vel det i fjor, og forhåpentligvis blir jeg det i år også. Det er godt å få til et bra løp, fortalte Jakob til NRK etter målgang. Han var veldig godt fornøyd med løpet og seieren, men mente han har mer å gå på.

– Jeg føler igjen at jeg er på et godt nivå, men dette er ikke et perfekt løp i perfekt dagsform under perfekte forhold. Jeg har mye mer inne, mente Jakob Ingebrigtsen som antakelig også stiller til start i Diamond League-finalen i Zürich.



1500 m menn

1 14 NOR INGEBRIGTSEN Jakob 3:29.05 WL 2 24 3:29.47 3:28.32 2 9 KEN KIPSANG Abel 3:29.93 SB 1 28 3:30.82 3:29.56 3 4 AUS McSWEYN Stewart 3:30.18 SB 11 6 3:33.24 3:29.51 4 10 GBR KERR Josh 3:32.28 8 9 3:30.60 3:29.05 5 2 POL ROZMYS Michal 3:32.43 PB 6 11 3:34.58 3:32.67 6 12 ESP GARCÍA Mario 3:32.71 20 3 3:30.20 3:30.20 7 11 KEN CHERUIYOT Timothy 3:32.91 4 15 3:30.21 3:28.28 8 7 NZL TANNER Samuel 3:33.67 26 1 3:31.34 3:31.34 9 8 GBR HEYWARD Jake 3:34.99 9 9 3:31.08 3:31.08 10 6 GBR STONIER Matthew 3:35.57 28 1 3:32.50 3:32.50 11 3 MAR SADIKI Abdellatif 3:37.41 12 6 3:33.93 3:33.59 12 13 AUS HOARE Oliver 3:37.81 3 20 3:30.12 3:30.12 13 1 ESP GARCÍA Gonzalo 3:38.64 3:35.92 3:35.92 14 5 GBR GOURLEY Neil 3:53.67 16 5 3:32.93 3:32.93



3000 m for kvinner ble vunnet av burundiske Francine Nyonsaba, bare hundredelen foran amerikanske Alicia Monson som vi ser fjeset på i bakgrunnen. Monson dro så å si hele løpet, men Nyonsaba kom forbi på den siste meteren og vant. Vinnertida ble så sterk som 8.26,80. (Foto: Diamond League AG)