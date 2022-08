Av en eller annen grunn kommer mange av våre beste triatlonutøvere fra Bergen, og i morgen får de vist seg frem på hjemmebane. Da arrangeres det en internasjonal triatlon midt i Bergen sentrum, med svømming i Vågen, og sykling og løping mellom sentrum og Nordnes.

På startstreken står mange av de aller beste utøverne i internasjonal triatlon, blant annet to av våre beste norske som kommer nettopp fra Bergen: Kristian Blummenfelt og Gustav Iden. Kristian Blummenfelt er verdensmester i Ironman, olympisk mester i triatlon og han vant verdensserien i triatlon. Gustav Iden har de to siste årene blant annet blitt verdensmester i Ironman 70.3.

Dessuten stiller noen av de som representerte Norge under EM i triatlon i sommer: Casper Stornes, Vetle Bergsvik Thorn og Stine Dale, alle disse fra Bergen, og Solveig Løvseth og Lotte Miller.

Det var derfor en gjeng utøvere som sitret av spenning og forventning som holdt pressetreff på et hotell i Bergen i går. Både Kristian Blummenfelt og Gustav Iden var begge svært glade for at de endelig kunne få vise seg frem for et hjemmepublikum. De to deltok ikke i årets EM i triatlon, de har begge satset på lengre distanser innen triatlon i år, og begge var klare på at i år var Ironman Hawai det store målet. Ironman er den aller lengste triatlondistansen. I Bergen i morgen blir det en kortere løype, men ganske så teknisk med sykling inne i Bergen sentrum. Løypen kommer dermed til å skille ut de beste syklistene tidlig.

Av konkurrenter vil mennene møte blant andre franske Dorian Coninx som tok en bronse under EM i München i år og tidligere OL-vinner, og britiske Jonathan Brownlee.

På kvinnesiden er Kirsten Kasper (VM-sølv i stafett) og Kate Waugh (vant nylig et løp i VM-serien).

Og i Bergen forventer man folkefest, dette er det største idrettsarrangementet i byen siden sykkel-VM i 2017. Her vil det bli aktiviteter både for barn, publikum og verdens fremste idrettsutøvere.

Verdenscupen for kvinner starter søndag klokken 14.35.

Verdenscupen for herrer, med OL-mester Kristian Blummenfelt, starter søndag klokken 16.50.

Løypen i Bergen sentrum:



På pressetreffet var det en gjeng spente triatlonutøvere som gledet seg til å kjøre verdenscup i Norge, flere av dem også i sin fødeby. Stine Dale, Solveig Løvseth, Vetle Bergsvik Thorn, Casper Stornes, Gustav Iden, Kristian Blummenfelt og sportssjef Arvid Tveiten. (Foto: Arne Dag Myking)

