403 løp på tid, fordelt med 125 kvinner og 278 menn. I tillegg var det 42 som hadde meldt seg på i mosjonsklassen uten tidtaking. De starta en time før hovedfeltet og kunne virkelig bruke den fine seinsommerdagen utendørs. Alt i alt var det en liten nedgang i deltakelsen fra i fjor da 435 løp på tid og 42 i mosjonsklassen. Deltakerrekorden på 596 ble satt i 2019.

Kystleden Halvmaraton er ikke noe perse- eller rekordløp. Til det tar sti- og kjerreveipartiene for mye tid, og det er også en lengre og heller bratt motbakke og noen små. Sjøl de beste må regne med et påslag på opp mot 5 minutter sammenligna med ei flat asfaltløype. For de som holder på lengre tid, blir påslaget større.

Herrevinner Mathias Sæten løp nå marginalt fortere enn det han tidligere i sommer gjorde i Kongsvinger Maraton som også er ei kupert skogsløype. I ei flat løype kan han nok løpe mye fortere enn 1.15.51 som nå ble tida hans. Ifølge hans egen Strava-rapport måtte han jobbe for seieren:

"Asfalt, sand, grus, sti, rullestein og skog fra Horten til Tønsberg. Ekstremt usikker på formen. Følte jeg løp kontrollert frem til 15 km, og etter det ble det mildt sagt et helvete. Fullstendig tom på slutten og måtte faktisk gå siste 10 m inn til mål. Hadde en mann pustende i nakken hele veien men det holdt heldigvis inn."

De to som pusta Sæten mest i nakken, var Jostein Gjevre og Daniel Støen som fulgte like bak med 1.16.17 og 1.16.26.

Den av herrene som likevel imponerte mest, var nok 78 år gamle Henrik Lund Raagaard som vant klasse 75-79 år på 1.47.59. Men så er det også Raagaard som har den norske klasserekorden på halvmaraton med 1.38.41, satt i fjor.

I kvinneklassen var det også nokså jevnt mellom de tre beste. Solveig Guldberg vant på 1.36,59 og var 1.07 foran Julie Wiik på andre- og 1.33 foran Katrine Rolid på tredjeplass.



Julie Wiik som her har drahjelp av Ole Peder Moe, ble nummer to i kvinneklassen. (Foto: arrangøren)



På til dels svært så idylliske stier løp mange med et smil om munnen. Eline Hegbom, som stilte i mosjonsklassen uten tidtaking, var en av dem. (Foto: arrangøren)





78 år gamle Henrik Lund Raagaard imponerte stort med å løpe på 1.47.59 i den langt fra lette løypa. (Foto: arrangøren)



I motsatt enda av aldersskalaen befant Sondre Sandaker seg. Han føta seg fint på det skiftende underlaget. (Foto: arrangøren)





