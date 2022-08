De som klarte å komme seg til mål på Kjøkkelvik skole, som ligger lengst mot vest på fastlandet rundt Bergen, kunne loggføre at de hadde kommet seg opp til toppen av 8 fjell. Opp og ned hele dagen altså, med et tidsforbruk fra fem og en halv til over 16 timer. 143 deltakere gjennomførte denne lengste distansen, mens 5 deltakere nøyde seg med den kortere utgaven over 4 fjell.

Sammenlignet med i fjor var det en viss nedgang i deltakerantallet, fjorårets løp hadde 216 deltakere. I år var det litt våtere i terrenget siden det hadde vært en del regnvær i forkant av løpet.

Beste kvinne ble hun som i fjor tok andreplassen i dette løpet, Renate Galleberg. Etter henne fulgte Mailinn Leikvoll og Trine Hysing-Dahl.

Beste mann ble i år Christian Brurås, han ble etterfulgt av Odd Arne Engesæter og Tim Peter Edstrøm.

Alle resultater fra Styrkeprøven Rett Vest.



Renate Galleberg ble i år beste kvinne i Styrkeprøven Rett Vest, og som alltid var det godt humør på den konkurranseglade damen. (Foto: Arne Dag Myking)

Resultat kvinner, 8. fjell:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 38 Renate Galleberg NESTTUN 6:03:42 2 213 Mailinn Leikvoll BERGEN 6:42:54 3 147 Trine Hysing-Dahl Fjellgeitene 7:36:39 4 66 Mathea Galleberg Fana il 7:48:04 5 19 Mariann Schei FLAKTVEIT 7:50:16 6 121 Sølvi Nyvoll Tangen Fana IL 8:09:49 7 100 Karyn Reynolds STRAUME 9:00:57 8 216 Edna Leikvoll BERGEN 9:01:37 9 40 Anais Bretones BERGEN 9:47:26 10 114 Kaja Herfindal HOLMEFJORD 9:51:59 11 4 Ragnfrid Åsnes Bergen 9:54:25 12 131 Henriette Skavøy RÅDAL 10:08:50 13 133 May Britt Soldal LAKSEVÅG 10:17:04 14 127 Elisabeth Gausdal SANDANE 10:19:17 15 134 Helene Tobiassen Solheim BERGEN 11:27:41 16 138 Sandra Aarseth ULSET 11:58:39 17 15 Elena Bianca Precup LODDEFJORD 12:12:29 18 32 Malin Johannessen ÅRLAND 12:39:44 19 203 Inger Gudmestad NESTTUN 12:39:48



Mailinn Leikvoll tok andreplassen i Styrkeprøven Rett Vest. (Foto: Arne Dag Myking)



Også for herrene så var det fjorårstoeren som i år tok førsteplassen. Christian Brurås vinner i år Styrkeprøven Rett Vest. (Foto: Arne Dag Myking)

15 beste menn, 8. fjell:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 2 Christian Brurås Sunnmørsalpane Fjelløparlag 5:28:27 2 179 Odd Arne Engesæter Oksen Ferdinand 5:42:03 3 162 Tim Peter Edstrøm FYLLINGSDALEN 5:56:21 4 57 Sander Simpson-Larsen Sport Norge 6:14:46 5 132 Ronny Børsheim Bergen Løpeklubb 6:20:06 6 86 Bård Fyhn BFG Bergen Løpeklubb 6:25:38 7 85 Tøger Trettsveen Sport Norge 6:36:39 8 90 Jon Kåre Skiple BERGEN 6:48:12 9 11 Are Opstad Sæbø BERGEN 6:48:39 10 92 Oskar Tanum BERGEN 6:48:50 11 44 Jonathan Schjøtt Staubo Fearnsport 6:52:21 12 150 Tom Georg Bu Team Royal Rangers - Varegg Friidrett 6:55:22 13 202 Vidar Pedersen NESTTUN 6:57:25 14 163 Kenneth Christensen Ytre Arna Løpeklubb 6:59:53 15 161 Fredrik Bang FUSA 7:02:45



Odd Arne Engesæter blir toer i dagens løp. (Foto: Arne Dag Myking)



Tim Peter Edstrøm blir nummer tre. Her ser han ut til å glede seg over at han snart er på topps på Løvstakken. (Foto: Arne Dag Myking)



Bård Fyhn. (Foto: Arne Dag Myking)

Resultatliste 4 fjell:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 223 Martin Bell Martinsen Dynamo Morki 4:42:18 Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 228 Emilie Woie TAU 4:42:18 2 222 Judith Van Der Laan Fjellgeitene 5:30:21 3 226 Marie Thorstensen KNARREVIK 5:37:23 4 221 Julia Matyszczak OS 8:28:56



Emilie Woie ble raskeste kvinne på den korteste distansen. (Foto: Arne Dag Myking)



Fra starten på Gullbotn. (Foto: Tom Roger Johansen)



Dugnadsleder Trine Hysing-Dahl og Sverre Sletthaug er sentrale personer i organiseringen av Styrkeprøven Rett Vest. (Foto: Tom Roger Johansen)



Marie Thorstensen nøyde seg også med 4 fjell. (Foto: Arne Dag Myking)



Judith Van Der Laan. (Foto: Arne Dag Myking)



Are Opstad Sæbø ert snart på toppen av Løvstakken. Da er det bare to fjell igjen. (Foto: Arne Dag Myking)



Øyvind Tengesdal er ved godt mot på Løvstakken, da har han kun to fjell igjen. Men det eneste problemet sier han er at han bor mellom der han nå står og målet. Og han har planlgt å gå hjem etterpå.



Christopher Zweidorff og Heine Fjellhaug ser ut til å klare seg på vei ned fra Løvstakken. (Foto: Arne Dag Myking)



Jarle Hylland, Helene Tobiassen Solheim og Sindre Raknes skal her starte på oppstigningen til Løvstakken. (Foto: Arne Dag Myking)