Den 4 km lange løypa var forholdsvis flat og gikk i området rundt Universitetet i Agder 7. september. Trine Mjåland vant på 14.01 og hadde 36 sekunders forsprang til nummer to, Kerstin Kalsås. Anne-Kari Borgersen ble nummer tre.

Kristian Tjørnhom var i en klasse for seg blant mennene. Han vant på 12.13 og var 50 sekunder foran nummer to, Gabriel Ingebretsen, som igjen var 3 sekunder foran tredjemann, Vetle Ulrichsen Flaget.

Alle inntektene fra årets løp vil bli donert til TV-aksjonen som i år går til Leger uten grenser. UIA-løpet ble arrangert av linjeforeningen Trisalus ved UIA som har gjort alt arbeid frivillig.

– Vi har et foreløpig anslag som sier at vi har fått inn 40 000 kroner til nå, forteller Kristoffer Fuglerud Ask ved Trisalus til Kondis.

I alt fullførte 210 løpere nokså likelig fordelt med 103 kvinner og 107 menn.



Trine Mjåland vant foran Kerstin Kalsås og Anne-Kari Borgersen. (Foto: arrangøren)



Kvinner 1 Trine Hammerstrøm Mjåland, Spicheren Treningssenter 14:01 - 2 Kerstin Kalsås, Kristiansand Løpeklubb 14:37 +0:36 3 Anne-Kari Borgersen, Kristiansand Løpeklubb 15:57 +1:56 4 Elisabeth Gill 17:52 +3:51 5 Mathilde OpheimUia 18:15 +4:14 6 Thea Skar Conradi 18:20 +4:19 7 Helen Palmer,Uia BIL 18:28 +4:27 8 Judith Hovestadt, Rage Runners 18:35 +4:34 9 Margrete Enerstvedt 18:41 +4:40 10 Liv Tone Fossestøl 18:52 +4:51 Menn 1 Kristian Tjørnhom, Kristiansand Løpeklubb 12:13 - 2 Gabriel Ingebretsen, Kristiansand Løpeklubb 13:03 +0:50 3 Vetle Ulrichsen Flaget, Kristiansand Løpeklubb 13:06 +0:53 4 Giorgo Pappayliou 13:08 +0:55 5 Tor Olav Svaland, Birkenes IL 13:34 +1:21 6 Oleh Korshunov, Ukrainian Running Club 13:41 +1:28 7 Eirik Solvang Jensen 14:12 +1:59 8 Eirik Holter, Løplabbet 14:17 +2:04 9 Tobias Halvorsen, Kølleklubben 14:25 +2:12 10 Tor Olav Leksbø 14:30 +2:17



Alle resultat



Felles oppvarming var en mulighet for de som ønska det. (Foto: arrangøren)



Disse to løperne fikk symbolisert at overskuddet av arrangementet ville bli donert til TV-aksjonen som i år går til Leger uten grenser. (Foto: arrangøren)