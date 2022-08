(Tekst og foto: Stein Arne Negård)

Vang OL vant 13-16 klassen.

Andre KM klasser:

13-16 klassen, gull til Vang OL

D150 gull til Vang OL

H150 gull til Brandval/Kongsvinger OK

D180 gull til Ringsaker OK

H180 gull til Hadeland OL



Alle resultater, kart og løyper i Livelox

KM stafett klasser, etapper og løyper

Klasse 1.etappe 2.etappe 3.etappe

H17 5000 m 4100 m 5000 m

D17 4200 m 3600 m 4200 m

D/H13-16 3400 m 2100 m 3400 m

H150 4000 m 3400 m 4000 m

D150 3300 m 2600 m 3300 m

D180 3300 m 2500 m 3300 m

H180 3300 m 2500 m 3300 m



To andre stafettklasser, ikke KM

Miks 3300 m 2500 m 3300 m



Det var også åpne klasser og løpstilbud for de yngste.



Brandval Kongsvinger OK vant H150.

Det var også åpne klasser og løpstilbud for de yngste.

Kart og terreng:

Det meste av kartet er synfart i 2022 og terrenget har ikke vært kartlagt siden 1990-tallet. Alle løypene vil løpe i gjennom et hyttefelt som delvis er under utbygging. Arealet rundt hyttene er tegnet som tomtegrunn selv om det kan oppfattes som skog. Grensene er utydelige. Smale passasjer er merket på kartet. Den ene passasjen går delvis over en gårdsplass og er avklart med hytteeier følg sperrebånd. Hvis hensyn til hyttefolket. I nedre del er det en del tømmerslep. Det er bare de største og gjennomgående som er med på kartet.

Terrenget er hovedsakelig lettløpt. Det kan være litt diffust og vanskelig å holde retningen. Det er områder med mange grøfter og områder med mange hytter. De korteste løypene har mange ledelinjer og tydelige detaljer Mange løyper vil krysse Gåsbuvegen. Vær forsiktig. Det er satt ut vakter De lengste løypene kan komme i kontakt med et strømførende gjerde som går langs den store høyspentlinjen. En faktor å ta med i vurdering av vegvalg



Vang OL vant D150.



Ringsaker OK vant D180.



Hadeland OL vant H180​.



Seierspallen i D17: Løten OL gull, Vang OL 1 sølv og Vang OL 2 bronse.



Seierspallen i H17 Gjø-Vard OL gull, Hadeland OL sølv og Lillehammer OK bronse.

