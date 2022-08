Jørgen Nordhagen fra Lillehammer CK satser landvei og debuterte i Birkebeinerrittet med å sette MTB-eliten på plass. Junioren leverte en skrell da han rykket fra resten av de fire andre i tetgruppa i bakkene mellom Kvarstad og Storåsen og holdt unna for de mer rutinerte gutta helt ned til Stampesletta.

Fem mann, nevnte Nordhagen, Ole Hem, Ådne Holter, Eskil Evensen-Lie og Tormod Weydahl, kom fra resten av feltet før Bringbu etter en snau times kjøring og var samlet til Nordhagen stakk i bakkene. Kvartetten bak ble der delt i to hvor Ole Hem og Ådne Holter gjorde opp om de to andre pallplassene drøye minuttet bak sensasjonsmannen. Hem sikret seg 2. plassen tre skunder foran Holter.

Kvinner elite: