Av: Rune Helle

Håkon Moe Berg forteller at han for noen dager siden var inne på europastatistikken:

– Da hadde engelskmannen som også slo meg på EM 3,48, sier Håkon som var strålende fornøyd.

Han hadde personlig rekord og norsk årsbeste i gutter klassen med 3.49,75 før start.

– Jeg er veldig fornøyd med dette. Pers med over to sekunder er bra, sier KIL-gutten. Han har løpt ned sin bestetid på distansen med nesten 17 sekunder denne sesongen.

– De tre beste var det lite å gjøre meg. Så her fikk jeg bra betalt, sier Håkon som trakk seg fra 800 meter forsøket lørdag formiddag.

– I etterkant tror jeg det var veldig lurt., Det er tvilsomt om jeg hadde fått denne tiden med et løp i beina, understreker årets firer på favorittdistansen på U-18 EM.



Håkon Moe Berg kvalifiserer seg greit til finalen på 1500 meter. Her blir han nummer tre i kamp med Vetle Farbu-Solbakken og Magnus Øyen. Abdullahi Dahir Rabi vant heatet.

Fornøyd med finale

Magnus Øyen (15) ble nummer ti. Rindal-gutten satte norsk årsbeste i gutter 15. Han løp heller ikke 800 i Bærum. Magnus satte en liten pers med 3.59.19.

– Jeg satset alt på et kort. Målet i helgen var finale på 1500 meter. Jeg var klar over at det var en mulighet her, understreker han.

Talentet fra Rindal har norsk årsbeste både på 800, 1500 og 2000 meter. Han vant 800 og 2000 meter på UM for 14 dager tilbake.

– Nivået i helgen var selvsagt noe helt annet, presiserer han.

Se også:

Rank Mark Competitor Nat Pos Venue Date Res. Score 1 3:43.49 Niels LAROS (2005) NED 2 Blankers-Koen Stadion, Hengelo (NED) 6. juni 2022 1060 2 3:44.49 Andreas FJELD HALVORSEN (2005) NOR 6 Øverlands Minde, Stjørdal (NOR) 25. juni 2022 1047 3 3:47.72 Håkon MOE BERG (2006) NOR 4 Bærum Idrettspark, Rud, Bærum (NOR) 27. august 2022 1005 4 3:47.86 Tendai NYABADZA (2005) GBR 1f3 Sportcity Regional Arena, Manchester (GBR) 28. mai 2022 1004

Resultater finale junior-NM:

U20 Menn (link) 1500 m, finale 17:30:00 (Endret: 17:35:14)