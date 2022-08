Av: Rune Helle og Dag Eliassen

– Dette er mitt nest beste løp noen gang. At jeg også setter mesterskapsrekord med oppunder tre sekunder gir meg en god følelse, sier den sykdoms- og skadeplagede Ås-gutten.

Ole Jakob satte pers tidligere i uken i et topp internasjonalt felt i England.

– Planen var at jeg nå skulle avslutte sesongen kommende torsdag med en 600 meter på Nesodden. Nå er det det dukket opp et stevne i Ungarn neste tirsdag. Her er det fartsholdere og sterke folk, sier Ås-gutten som er mer enn lysten på å se 1.46 tallet. Nå står han med 1.47,03 som pers fra Manchester tidligere i uken.

Ole Jakob har hatt en sesong med mange avbrekk, mye sykdom og litt skader.

– Jeg tar de to løpene her. Det hadde vært moro å få en tid på 1500 meter også denne sesongen. Den distansen har jeg ikke løpt i år, men det er nok ikke motivasjon nok i kroppen til det, sier han.

Lørdag ble Ole Jakob nummer to på 400 meter.

Takker Esten

Som da Ole Jakob satte sin mesterskapsrekord på rundt 1.49,50 i Trondheim på UM var det Esten Hansen Hauen som var hardeste konkurrent.

– I Trondheim var det jeg som dro fra første meter. I helgen var det Esten som gjorde jobben de første 600. Han skal ha mye av æren for at det ble en så bra tid her i dag, sier Ole Jakob. Også Ren Eng-gutten satte pers, Han var under 1,50 for første gang.

Motsatt følelse

På under en uke har Ole Jakob gjort sine to beste løp noen gang.

– Det har vært en del forskjeller her. I helgen følte jeg meg tyngre på første runden enn i Manchester. I mål hadde jeg imidlertid mer krefter igjen enn under konkurransen i England, sier talentet som ikke helt hva det skyldes.

– Her i Bærum hadde jeg tre løp på like mange dager. Det kan forklare noe, presiserer han.

Esten Hansen Hauen dro mye av løpet, det hjalp godt for Ole Jakob Solbu.