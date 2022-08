Grensetrimmen går for det meste i fredfullt skogsterreng, men løpernes passerer også noen kulturhistoriske perler som Hanna Hagevik Bakke her ved Sagmodammen snaue 2 km før mål i 2016. (Foto: Hans Odde)



Det hjemmekoselige terrengløpet i ei løype på 9,4 km på skogsbilveier og stier i både Norge og Sverige går som vanlig den første lørdagen i september, altså 3. september. Det er nok en gang Støa Grenslag som ønsker velkommen til Grensetrimmen. I år er det for 38. gang siden 1983, siden det ikke ble arrangert ordinært løp verken i 2020 eller 2021.

Mer enn et mosjonsløp

Sammen med den hjemmekoselige stemningen, er det et rikholdig premiebord som særpreger Grenetrimmen. Det er påskjønnelser til de tre raskeste damene og herrene og mange flotte trekningspremier. I tillegg til selve løpet med og uten tidtaking, er det tradisjonen tro også tilbud om hesteskokasting og kiosksalg ved grendehuset.



Minitrimmen, et barneløp på 1500 m arrangeres for barn under 12 år. Starten går etter voksenløpet kl 15.30 med påmelding før kl 15.00. Medaljer til alle. Startkontingent kr. 50,-

Påmelding:

Påmelding til hovedløpet kan gjøres frem til løpsdagen kl. 13 via e-post til:

sdypflod@gmail.com evt SMS til 922 61 101 eller

be.stoa@hotmail.com evt SMS til 978 68 993

Startkontingent kr. 200 kr som betales ved oppmøte med kort eller vipps.

Halv pris for alle fra 12 år t.o.m. 16 år.

Fellesstart ved grendehuset: kl. 14.00, mens de som vil gå/løpe uten uten tidtaking kan starte fra kl. 13.00.



Løpsinnbydelse Grensetrimmen 2022

Sterke rekorder





Arne Moren i historiske omgivelser ved Støa kanal i 2015. (Foto: Rolf Bakken)

Den forrige utgaven av Grensetrimmen hadde tett oppunder 50 deltakere i 2019 og ble vunnet av Joanna Rudström og Tore Stengrundet på henholdsvis 45.55 og 34.26. Løyperekordene tilhører Jon Rune Sjøli (1994) og Margrete Ellingsbø (2011) og lyder på råsterke 32.05 og 38.20.Arne Moren i historiske omgivelser ved Støa kanal i 2015. (Foto: Rolf Bakken)

