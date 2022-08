(Tekst og foto: Stein Arne Negård)

Samlingsplass ved speakerbua på Gåsbu langrennsenter.



Sør for Gåsbuvegen var det slak skråli som var relativt åpent, detaljfattig, diffust terreng med variabel sikt, men det var stort sett lettløpt. Det var lurt å være nøye med kompasskursen. Nord for Gåsbuvegen er det et større hyttefelt under utbygging i deler av terrenget.

Raskest på den lange løypa var Mari Norstad Opsahl og Bjørn Solbergseter. I herrenes langløype var det ikke mange minutter som skilte løperne.