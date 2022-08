Siste nytt fra arrangøren kvelden den 30. august, av pressemelding



Til alle atletar og alle som planlegger å besøke Holesanden førstkommane søndag for å ta del av Hareidsdølen Triatlon. Idag har frivillige stått på å rigga sykkeloppheng til skiftesona, graset er nyslått og fint. Vatnet helde gode 16-17 varme grader og vermeldingane er gode per no. Alt ligg da til rette for ein finfin dag med triatlon. Så alle barn/ungdom/vaksne...det er fortsatt mulig å melde seg på. Aldersinfo som er satt på distanse A-B-C er kun retningsgivande..så for barn og ungdom...meld seg på etter kva ein klarer. Det nærmar seg fort, og oss gler oss til å få sett alle triatletane på Holesanden igjen.



Meir informasjon og påmelding på facebooksiden til arrangøren

Film fra Hareidsdølen triatlon i 2021





Skiftesonen. Foto: Martin Hauge-Nilsen.





Samhald - Meistring - Begeistring. Foto: Martin Hauge-Nilsen.





For et arrangment på Sunnmøre, er det særs billig i kiosken! :) Foto: Martin Hauge-Nilsen