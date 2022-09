I 2018 grep 42 løpere (inkludert en tjuvstarter) årets 10 000 m-mulighet, det største antallet "i nyere tid". Deltakerrekorden er fra den fjerde utgaven i 1982 da ikke mindre enn 149 løpere fylte Sveum. (Foto: Marit Aamdal)



Det er 44. gangen Veldremila arrangeres, og løpet har siden oppussingen av idrettsanlegget i 2001 og 2002 blitt arrangert på Sveum idrettspark i Brumunddal. Her har du en sjelden mulighet til å teste formen under meget absolutte rammebetingelser og få ei fin treningsøkt på fast dekke sammen med andre.



Starten går kl. 1830. Det er ingen forhåndspåmelding, og det tas imot deltakere helt fram til start. Startkontingenten er kr. 100,- for utøvere med helårslisens. Uten lisens er prisen kr. 120,-.

Pass på rundene!

Det er en klasse for damer og en for menn. Premie til beste dame og mann. Det er rundeteller for de raskeste, ellers er løperne selv ansvarlige for å telle riktig antall runder. Med dagens treningsklokker bør ikke det være noe problem, men det er hvert år flere som ender med feil antall runder.