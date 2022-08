Løypa i Stjernemila er på cirka 10 kilometer og starter i Flekkefjord sentrum. Man springer i en stjerne ut fra målområdet, ut i de 6 «armene» på stjernen, som alle er ikoniske steder i Flekkefjord. For hver «arm» man har vært ute på må man inn til målområdet og man får registrert sin etappes tid på storskjermen. Da har også publikum god oversikt.



Stjernemila byr på noen tøffe utfordringer oppover. (Foto: stjernemila.no)



Løypa er godt merket og man vil få tilsendt et kart i forkant. Løperne må forsere en god del bakker for å komme opp til utkikkspunktene, men det er ikke mer enn cirka 200 høydemeter totalt. Arrangøren håper at både eliteløpere og mosjonister vil stille til start den 17. september.



Det vil også bli arrangert barneløp i sentrum, samt en bedriftsstafett.



