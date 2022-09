Oppstemten er altså navnet på sherpatrappene som går opp til Ulriken, og i årets utgave av dette løpet var det ingen som kunne true motbakkeeksperten Thorbjørn Ludvigsen. Han slo ikke sin egen løyperekord, men vant klart med god margin til nestemann Harald Kårbø. Tor Naustdal Helgheim tok tredjeplassen.

For kvinnene ble det denne gangen en seier til Iga Kopiec som i fjor måtte dele førsteplassen med Karoline Finne. Denne gangen vant Iga klart, på en bedre tid enn i fjor og Karoline Finne tok tredjeplassen. Imellom dem kom Målfrid Hermansen og skjøv fjorårets treer Bahereh Ganji ned til fjerdeplass.

Det var 144 deltagere fordelt på konkurranse- og mosjonsklasse, noe som er en klar forbedring i forhold til i fjor da det kun var 94 deltakere.

Trappene opp til Ulriken er en real syrefest i de store trappetrinnene som kanskje ikke helt gir rytmen i stegene. Men belønningen er jo gleden over å fullføre, samt utsikten fra Ulriken da.



Målfrid Hermansen bidro til at premiepallen ikke hadde de samme tre deltakerne som i fjor.



Karoline Finne tok en delt førsteplass i fjor, i år ble det en tredjeplass.

20 beste kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 377 Iga Kopiec Montana/Team Gemini Volue K23-34 13:34,0 2 418 Målfrid Hermansen BFG Bergen Løpeklubb K45-49 13:57,0 3 411 Karoline Finne Gular K23-34 14:00,0 4 365 Bahereh Ganji BERGEN K40-44 14:05,0 0 374 Live Færø Linde Varegg Fleridrett K0-11 15:16,0 5 416 Helene Morken BØNES K23-34 15:30,0 6 337 Hanna Grieg Sætre Griegteam K20-22 15:46,0 7 323 Vilde Bentung Brøste BERGEN K12-13 16:47,0 8 316 Karen Wærdahl STRAUMSGREND K35-39 17:30,0 9 373 Shivani Gloppen Loddefjordløperne K14-15 17:37,0 10 387 Ingebjørg Oddsdotter Sævareid BERGEN K40-44 17:38,0 11 320 Annette Brenner BERGEN K40-44 18:01,0 12 385 Marlén Mellingen Grieg Star K35-39 18:34,0 13 386 Karoline Elise Kalager Ivrig IL / IL Ivrig K23-34 18:55,0 14 345 Marte Leirvåg Grieg Team K23-34 19:09,0 15 360 Therese Alsaker Grieg Group Resources AS K50-54 19:11,0 16 313 Ingunn Rikstad BERGEN K65-69 19:23,0 17 306 Maiken Tøsse Team Gemini K35-39 19:29,0 17 351 Camilla Grieg Grieg Team K55-59 19:29,0 19 388 Guri Århus Team Gemini K23-34 19:34,0 20 324 Monica Michelsen ÅGOTNES K35-39 21:00,0



Bahereh Ganji.



Live Færø Linde er egentlig for ung for å innplasseres på en resultatliste, men hun fikk altså femte beste tid blant kvinnene. Pappa Lorentz Erland Linde vant dette i løpet i fjor, men her er han uten startnummer.



Helene Morken.



Thorbjørn Ludvigsen passerer Finn Ole Haugland. Thorbjørn vinner hele løpet mens Finn Ole vinner klasse M70-74. Han var etter løpet godt fornøyd med at dette var hans beste tid i denne løypen.

20 beste menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 399 Thorbjørn Ludvigsen Varegg Fleridrett M23-34 10:05,0 2 331 Harald Kårbø Stord IL (Allianseidrettslag) / Stord IL M23-34 10:54,0 3 325 Tor Naustdal Helgheim Equinor BIL M23-34 11:10,0 4 390 Andreas Fleten Nielsen Varegg Fleridrett M23-34 11:16,0 5 409 Andreas Fiskerstrand NESTTUN M20-22 11:19,0 6 319 Jens Dybvik BFG Bergen Løpeklubb M35-39 11:20,0 7 394 Mikkel Espolin Birkeland BERGEN M23-34 12:01,0 8 414 Jan Prosi Bergen Hostel Montana M23-34 13:01,0 9 417 Tore Daae BØNES M23-34 13:19,0 10 346 Vebjørn Renna Samnanger IL M23-34 13:24,0 11 391 Oliver Skålevik Evensen KALANDSEIDET M35-39 13:53,0 12 412 Christer Hadland ÅS M40-44 14:01,0 13 334 Kevin Gloppen GODVIK M18-19 14:06,0 14 336 Anders Berntsen Os Eldresentere M45-49 14:07,0 15 315 Sindre Wiik Bergensavisen M23-34 14:08,0 16 318 Erik Markestad Kode M50-54 14:21,0 17 389 Christian Smith Grieg Gruppen M23-34 14:27,0 18 382 Frank Aadland Åsane Cykle Klubb M65-69 14:38,0 19 342 Kent Sviggum Avinor M50-54 14:39,0 20 354 Arild Osen BERGEN M50-54 14:43,0



Andreplass til Harald Kårbø fra Stord IL. Han er i utganspunktet mellomdistanseløper som senest i 2020 ble norgesmester på 3000 meter hinder.



Tredjeplass til Tor Naustdal Helgheim, bedriftsløper som representerer Equinor BIL.



Den sure fjerdeplassen? Andreas Fleten Nielsen blir nummer fire. På lørdag hadde han også fjerde beste tid på Løvstakken Opp.



Jens Dybvik er alltid blant de beste på motbakkeløp i Bergensområdet. Han sa etter løpet at det antagelig ikke var noen fordel for treningen å være i pappapermisjon.



Dagens beste? Frank Aadland løper inn til en 18 plass for mennene. Han er i klasse M65-69, mens de fleste foran ham er under 40 år. Men så er han også en garvet syklist med meritter fra Masters, som er den internasjonale betegnelsen for voksne syklister fra 30 år og oppover.



Sponsoren: Camilla Grieg er ivrig deltaker i løpet som konsernet hennes sponser.



Hanna Grieg Sætre.



Iga Kopiec tok i fjor en delt førsteplass. I år vinner hun klart med en tid som er halvminuttet bedre.



Ingebjørg Oddsdotter Sævareid.



Innenfor topp ti: Karen Wærdahl





Kevin Gloppen.



Mikkel Espolin Birkeland



Shivani Gloppen.



Bergensavisen var representert ved Sindre Wiik som kommer inn blant topp 15.



En entusiastisk Styrk Finne dukker gjerne opp der datter Karoline deltar. Men Styrk er ikke med i løpet selv.



Vilde Bentung Brøste.



Han her var nok ikke med i løpet, man han var så ivrig at vi må ha med et bilde av ham.



Belønningen for deltakerne var en nydelig sensommerkveld på toppen av Ulriken.