Likevel var deltagertallet langt lavere denne fine kvelden med topp forhold for å løpe fort.



Springkarusellen er først og fremst for dem som liker å konkurrere mot seg selv. Traseen er flat og går rundt idylliske Tveitevatn som viste seg fra sin beste side i dag.



Bedriftsidretten Vestland prøver å tilrettelegge best mulig for å skape aktivitet i kretsen, men pandemien har satt en liten brems så langt.



Nå gjenstår det to løp i årets karusell, neste løp går 13. september og påmelding er allerede åpnet.







Bjarte Boye er 1 av 6 som har deltatt i samtlige løp i år, her løper han 1-runderen på 8.59.



Statistikk Springkarusellen 2022



Resultater løp 8 - 30. august

Plass Fornavn Etternavn Kjønn Klubb Distanse Tid 1 Solveig Haugstad F HSI Fellesstart 10 km 47:50.0 Plass Fornavn Etternavn Kjønn Klubb Distanse Tid 1 Thomas Viflot M BERGEN Fellesstart 10 km 45:44.0 2 Jan Kårbø M DNB Fellesstart 10 km 53:29.0 Plass Fornavn Etternavn Kjønn Klubb Distanse Tid 1 Solveig Vannes F HSI Fellesstart 5 km 21:35.0 2 Elise Tollefsen Eide F FYLLINGSDALEN Fellesstart 5 km 26:43.0 3 Janne Molnes F RÅDAL Fellesstart 5 km 27:27.0 4 Vigdis Andrea Gustavsen F BERGEN Fellesstart 5 km 28:54.0 5 Siri Trosvik F BERGEN Fellesstart 5 km 31:37.0 6 Kristin Risvand Mo F Løp Sammen Askøy Fellesstart 5 km 37:39.0 Plass Fornavn Etternavn Kjønn Klubb Distanse Tid 1 Vidar Uglane M Solution Seeker Fellesstart 5 km 18:39.0 2 Samuel Langeland M BERGEN Fellesstart 5 km 18:44.0 3 Jon-Martin Hallan M FYLLINGSDALEN Fellesstart 5 km 19:16.0 4 Torstein Frantzen M BERGEN Fellesstart 5 km 19:51.0 5 Trond Brevik M BEKKESTUA Fellesstart 5 km 20:25.0 6 Kjetil Birkeland Moe M Sweco BIL Fellesstart 5 km 21:31.0 7 Ole Morten Kårbø M BERGEN Fellesstart 5 km 23:37.0 8 Nils Bjarte Landro M ÅGOTNES Fellesstart 5 km 24:30.0 9 Snorre Myklebust M Spenncon Fellesstart 5 km 24:31.0 10 Per Eilif Træen M Løp Sammen Askøy Fellesstart 5 km 24:42.0 11 Tobias Boye M Bub-Bergen Fellesstart 5 km 24:57.0 12 Atle Kolbeinsen M Dnb/Tif Viking Fellesstart 5 km 26:48.0 13 Kjell Tore Andersen M BREISTEIN Fellesstart 5 km 27:24.0 14 Jonas Ringdal M BERGEN Fellesstart 5 km 27:48.0 15 Asbjørn Kvernrød M Team Sportsmanden Fellesstart 5 km 29:38.0 16 Arthur Lillefosse M SAS Klubben. Fellesstart 5 km 32:53.0 17 Aksel Løvenholm M ULSET Fellesstart 5 km 34:05.0 18 Egil Trosvik M RÅDAL Fellesstart 5 km 35:23.0 Plass Fornavn Etternavn Kjønn Klubb Distanse Tid 1 Bjarte Boye M Bub-Bergen Fleksistart 1 runde 8:59.0 Plass Fornavn Etternavn Kjønn Klubb Distanse Tid 1 Siv Hansen F Eidsvåg IL Fleksistart 2 runder 39:10.0



Alle resultater med splitt-tider