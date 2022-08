Det å bli en riktig o-løper krever mer enn å løpe rundt i lettløpt terreng, på raske stier og fullkomne kart. Så for noen tiår siden tok ungdomsledere i Nydalens Skiklub initiativ til et løp som skulle bli en kraftfull innføring i mer utfordrende terreng og med litt røffere løyper. Løpet ble kalt Døpeløpet og over tid har avslutningen over hengemyrene på Svartkulp blitt en fast ingrediens. Eller retter sagt løs og bløt. Når kartet i tillegg er manipulert med forskjellige utfrodringer pr post som: Speilvendt, flyfoto, googlemapskart og stikkord for å nevne noe kan det bli ekstra utfordrende å finne frem.

Pga. pandemien var det i år første gang på tre år at løpet ble arrangert. En gjeng 16-åringer i klubben var løpsansvarlige, som vanlig godt assistert av foreldre med ansvar for sikkerhet.

16-årige Eira Skaarer Wiklund var løypelegger.

- Jeg er godt kjent i terrenget, og hadde noen fine hengemyrer jeg vill plassere postene på og med standardavslutningen over hengemyra over Svartkulp, tror jeg det ble utfordrende løyper som løperne likte, sa hun etter løpet.

Det kunne også mange av de ca. 50 løperne skrive under på. De fleste av løperne var fra arrangørklubben og naboklubben IL Koll, men også løpere fra Heming, Bækkelaget og Oppsal var å se på startstreken. De fleste av disse deltok i klassene Mygg og Draug.

- En nyvinning av året var klassen Mosegrodd draug, for voksne, men den lokket ikke særlig mange, kanskje fordi de voksne er for pysete, reflekterte Eira.

Løpet var lagt opp med fellesstart. De fleste satset på komme høyt oppe på listene, men noen satset mer på stilen og å få gjørme langt inn i underbuksa.

De raskeste i de ulike klassene ble:

Mygg jenter:

Mari Oraug Rygh, IL Koll

Mygg gutter:

Amund Saugestad, Nydalens SK

Draug jenter:

Josefine Oraug Rygh, Nydalens SK

Henni Hattestad Kristiansen, IL Heming

Alma Rygh Holten, Nydalens SK

Draug gutter:

Karl Oraug Rygh, IL Koll

Mosegrodd Draug gutter:

Jonas Madslien Bakken, Nydalens SK

Mosegrodd Draug jenter:

Tale Nordby Hvenekilde, Oppsal IF

Mari Aarseth, Nydalens Sk

Fra starten ved Øvre Blanksjø

Postdetaljene var ofte i blautmyra

Hengemyrene i Svartkulp har alltid poster

Vinnerne av Draugklassene fikk Twist i premie

Arrangørstaben samlet etter vel gjennomført løp, Nydalens 16 åringer.