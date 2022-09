Med et geometrisk origami-design har Asics Novablast 3 en mellomsåle utstyrt med skumteknologien FF Blast Plus. Sammenlignet med forgjengeren Novablast 2 er en ekstra millimeter lagt til i hælen og forfoten, og det nye dempingsmaterialet er designet for å tilby en løpeopplevelse full av spenst som skal gi mer energi i hvert steg. Novablast 3 er også cirka 22 gram lettere (i str. US 9) enn forgjengeren.



Novablast 3 er dessuten utstyrt med Asics’ Notch Tongue Construction, en vingekonstruksjon som er integrert i pløsedesignet med mål om å forbedre skoens passform og komfort ytterligere. Denne skal sørge for at foten omsluttes med en jevn fordeling av potensielle trykkpunkter og redusert fare for at pløsen beveger seg. Dessuten er skoens hæl forsterket med et mer støttende design som skal bidra til at foten får mer kontroll gjennom løpssteget.



– Teamet her hos Asics er utrolig fornøyd med lanseringen av Novablast 3. Med videreutviklet design og den nyeste teknologien, sørger den siste generasjonen av skoen for en løpeopplevelse med enda bedre spenst og støtte. Asics’ filosofi er å hjelpe alle til å oppleve den positive effekten trening kan ha på kropp og sinn, og Novablast 3-skoen er den perfekte følgesvenn for en mer aktiv livsstil, påstår Hisanori Fujita som er manager ved Asics’ designavdeling.



Asics Novablast 3 er tilgjengelig i både herre- og damestørrelser fra 1. september.

Veil. pris: 1700 kr.



Les mer om Asics Novablast 3 og den siste teknologien på asics.com.





Damemodell av Novablast 3 har en mellomsålehøyde på 30 mm - 22 mm og dropp på 8 mm. Vekta er 220 gram.





Herremodell av Novablast 3 har en mellomsålehøyde på 31 mm - 23 mm og dropp på 8 mm. Vekta er 253 gram.