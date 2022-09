Arrangøren forsøker seg med at løypa på Forus er Europas raskeste på 3 og 5 km. Høydeforskjellen er på det meste 1,5 m i den 2,5 km lange løypa. På 5 km løpes løypa to ganger. På 3 km løpes 2,5 m-løypa en gang med mål 500 m ut i andre runde.



Det er rikelig med gode løpere i Rogaland som kan sette norsk rekord på 3 km selv om brødrene Ingebrigtsen er opptatt med andre oppgaver. Blant menn er selvsagt Bjarte Gilje Nordås en som med letthet, selv i en sesongpause, kan forbedre rekorden med mye. Vår ferske sølvvinner på 10.000 m i EM, Zerei Kbrom Mezngi, kunne føye en norsk rekord til på sin merittliste i tillegg til at han har 10 km-rekorden. Det ville være en fin avveksling i treninga for Zerei inn mot et av høstens store mål, Copenhagen Half. om to uker.



Gode Rogalandsdamer

For damer er Christina Toogood påmeldt. Hun har 9 ganger løpt 3000 m fortere enn den norske 3 km-rekorden med 9.24 som pers fra 2021, Også andre løpere fra Rogaland, Kristine L Dommersnes, Sara Busic, Vienna S Dahle og Vilde V Henriksen har alle årsbeste godt under 3 km-rekorden. Så om det ikke blir 3 km-rekord på Forus på tirsdag, så har noen forsømt seg.



5 km-løpet er åpent for alle med god anledning til å prøve og sette personlig rekord eller årsbeste.



På 3 km er fokuset på norsk rekord for menn og kvinner. Alle som er god for 12-13 minutter på 3 km kan likevel melde seg på.

Sterk rekord: Jakob Ingebrigtsens 5 km-rekord fra Forusløpet i mai 2020 (under pandemi-regler) på 13,28 blir ikke lett å slå. (Foto: Geir Eikeskog)



Jakten på 3 km-rekorden startet i mai

Friidrettsforbundet vedtok på sitt siste forbundsting å innføre norske rekorder også på 3 km gate/landeveisløp fra og med 2022. De første rekordene ble satt i Trondheim i Nidaros løpsfestival 21. mai.





De første 3 km-rekordene: Øystein Kvaal Østerbø og Hanne Maridal satte rekord i Trondheim 21. mai med 8.52 og 9.50. (Foto: Liv Nordengen)



Tre dager seinere: Øystein Kvaal Østerbø fikk ikke beholde rekorden lenge. I Fornebuløpet 24. mai forbedret Even Brøndbo rekorden med 22. sekunder til 8.30. (Foto Kjell Vigestad)



Perseløpet 17. august: Petter Johansen, Lillehammer kapper ytterligere 10 sekunder på rekordtida til Even Brøndbo. Rekorden er nå 8.20. (Foto: arrangøren)



Også i Perseløpet den 6. juli ble det satt rekord for menn av Mads Orø Olsen med 8.27 i akkurat samme løype og med samme tidtaking som 17. august, men den ble ikke godkjent av NFIF pga. formaliteter. Mads løp under den tidligere rekorden også 17. august med 8.22, men ble da slått av Petter Johansen.





Etter start: De første 200-300 m i rundløypa. (Foto: Einar Søndeland)





Løypas eneste motbakke: Da snakker vi ikke om gangbroa vi ser på bildet, men den slake stigningen på 1,5 m langs gangveien forbi Forus Sportssenter. (Foto: Einar Søndeland)





Kontrollmålt: Ivar Sandø fra Bergen er en av Norges to løypemålere med internasjonal B-status. Her er han under kontrollmåling av 3- og 5 km-løypene på Forus. Norge har i tillegg en løypemåler med A-status. (Foto: Einar Søndeland)



Løypekart for 3 og 5 km: