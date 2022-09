Tekst: Jan R Hansen Bilder: Sverre Larsen



Det er alltid en utsøkt fornøyelse å ta seg rundt i løypenettet rundt Kjellandsheia, i velholdte traséer og meget variert terreng. Når vi også fikk de mest perfekte vær- og løypeforhold, var alt helt topp.



Litt om løypa i Kjellandshei-løpet

I starten går løypa fra skogsterreng opp til et fjell­parti 60 moh, før den tar seg ned igjen mot vending, og returnerer på østsiden av Kjellandsvannet, med masse småkupert terreng og nydelig utsikt over vannet. Men det kan ikke stikkes under en stol at dette er meget harde løyper, især for dem som har ambisjoner om å løpe og konkurrere hele strekket.

Denne gangen ble det midtveis opprettet drikke­stasjon også i vanlig løype, noe løperne satte stor pris på i det varme været.



Starten går for lang løype. (Foto: Sverre Larsen)



Deltakelse

Vi er alltid spente på hvor mange av våre faste deltakere på løpene rundt Kristiansand sentrum, som tar turen helt ut hit, på et tidspunkt i sesongen da mange allerede har nok løp for årspremie. Og karusellsjef John Humborstad ble oppmuntret av at vi greit passerte 500 deltakere. Foreløpig telling viser et deltak­ertall på 528, fordelt på 203 jenter og 325 gutter. Den uvanlig skjeve kjønnsfordelingen skyldtes at løypesjef Ole Johan Bueklev hadde utfordret over 70 gutter fra Søgne fotball (++) til å delta.

Veldig mange av disse var også tøffe nok til å stille opp i første tidtakings­pulje, og fra dette tidspunktet, og lenge utover i arrangementet, var det masse heiing og kolossal stemning i start- og målområdet, mer enn på noen av sesongens tidligere karuselløp. Flere syntes nok at det ble tøft å gjennomføre 2 runder i varmen, så litt lavere andel enn vanlig valgte mil­sluker­distansen, i alt 77 stk. (snaut 16 %).

En god del avsto også fra tidtaking, og valgte heller å kose seg i de flotte løypene i godværet.



Resultater fra Kjellandshei-løpet

Beste tider uansett alder fikk følgende løpere:



I vanlig løype ble det hos jentene sterk seier til Camilla Kjelleberg Netland (24:37), foran Anine Kallhovd (27:10), Turid Kallhovd (30:42), Caroline Berge (32:56) og Randi Tobiassen (33:07). Hos guttene måtte vi først luke ut fantomtidene fra et par luringer som ville ha gitt Jakob Ingebrigtsen sterk konkurranse. Av de gjenværende gikk topp-plassene suverent til hhv. sønn og far Klungland, med Truls (21:31) først, ganske tett foran Tormod (21:41), fulgt av Nils Martin Otterdal Nilsen (23:08), Raymond Moy (23:26) og David Oma (23:28).

På milslukeren ble det jenteseier til Malene Kleiven (62:57), foran Inger Britt Bakstad (63:58) og Charlotte B. Pedersen (66:09). Hos guttene ble det suveren seier til Jørgen Solli Strøm-Olsen (45:56), foran Jakob Øen Strand (53:55) og Lars Klemet Jakobsson (55:53).

3 nye løpere hentet seg sesongnummer denne gangen, og 83 løpere fikk sesongens første løp, så nå har hele 2097 vært med på minst 1 tellende løp. Ytter­ligere 34 oppnådde sitt 7. løp, som kreves for årspremie, så totalen av premierte er nå 853.





Mer informasjon

