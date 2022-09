Det var stor folkefest i Trondheim da Trondheim Maraton ble arrangert 3. september med halvmaraton som den største distansen med over 2000 påmeldte. I herrefeltet manøvrerte Ebrahim Abdulaziz seg kontrollert inn til seier på tida 1.06.20.

– Det ble mange mennesker å løpe forbi etter hvert da jeg nådde igjen mange løpere på andrerunden, men det gikk greit. Ettersom jeg skal løpe NM maraton i Oslo om 14 dager, løp jeg kontrollert gjennom halvmaraton her i dag, sa han etter målgang.

Hele tre minutter bak kom Andreas Dahlø Wærnes, mens Haben Brhane Gebrehlwet løp inn til tredjeplass.



De tre beste mennene: F.v.: Andreas Dahlø Wærnes kom på andreplass, vinner Ebrahim Abdulaziz i midten, og Haben Brhane Gebrehlwet på tredje. (Foto: Marianne Røhme)

Mens Ebrahim har vunnet både hel- og halvmaraton i Trondheim flere ganger, var det første gang at Kristine Meinert Rød stilte til start i Trondheim Maraton. Vanligvis pleier hun ikke å løpe så lange distanser, men har vært med på halvmaraton en gang før for to år siden.

– Jeg er ganske fersk som løper. Det var utrolig moro å være med. Slitsomt, men moro, sier Kristine, som ble litt stresset da hun kom inn til torget for runding og hørte speakeren begynte å snakke om at også Marte på andreplass nærmet seg torget.

– Det er mer morsomt å være den som jakter enn å bli jakta på, men jeg klarte å beholde roen. Den siste halvdelen løp jeg uten å se så nøye på klokka. Jeg fant mitt eget tempo og merket at jeg tok innpå en gruppe menn jeg hadde løpt sammen med i starten av løpet. Det var inspirerende, forteller Kristin som klarte å holde Marte bak seg helt til mål.



Sliten: Det var en sliten, men glad Kristine Meinert Rød som løp inn til seier på halvmaraton i Trondheim. Dette var det andre halvmaratonløpet hun løp i sitt liv. (Foto: Marianne Røhme)



Jegeren: Uvisst hvor langt bak jaktet Marte Lien Johnsen. (Foto: Marianne Røhme)

Marte mente hun var fornuftig som lot Kristine gå.

– Jeg lot henne gå. Det var nok meget lurt. Jeg tror det hadde blitt en mega-down om jeg hadde hengt meg på, ler hun.



3. plass: Tredje beste kvinne ble Heidi Hestmark Smalås på tida 1.23.37. (Foto: Marianne Røhme)



Gullskovinner: Etter løpet fikk Ebrahim utdelt Kondis sin gullsko som gis til landets beste langdistanseløpere. Ebrahim ble beste veteran langdistanseløper i fjor etter å ha oppnådd flere gode prestasjoner på alt fra 5-kilometer til maraton, med 2.17 på maraton både i Berlin og Valencia. Her får han prisen av Geir Bjerkestrand som sitter i styret i Kondis. (Foto: Marianne Røhme)

