Det var god stemning og mye liv på gressmatta på Bislett stadion på lørdag. Rundt 1800 deltakere gjennomførte den korteste distansen på 5 kilometer, mens nærmere 1200 kvinner valgte 10 kilometer, som er den lengste distansen. Det var som vanlig organisert oppvarming i forkant av løpet, og Blåsemafian sørget for gode toner og musikalsk energiboost før start.



Se videoreportasje fra KK-mila her (K+)





1. pulje på 5 kilometer slippes avgårde. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Løypene

Deltakerne kan altså velge mellom 5 kilometer eller 10 kilometer, og sistnevnte hadde ny trasé i år. Fra start på Bislett stadion gikk løypa opp til Akerselva, til Voldsløkka og via litt hit og dit, tilbake til Bislett stadion. Den korteste løypa gikk fra Bislett, opp til Sagene og tilbake til St. Hanshaugen og stadion. Ingen av løypene er spesielt flate. Rundt 75 høydemeter måles ved gjennomløping av 5-kilometeren, mens 10-kilometeren byr på rundt 150 høydemeter og et par tøffe stigninger.



Resultater 5 kilometer

Det var Sofie Kjos Bergum fra SK Vidar som var raskest i dag. Hun løp på 19:19 og var dermed 17 sekunder foran Christine Westerbø på andreplass. Silje Sande tok tredjeplassen med 21:02. Med den vant hun også klasse 40-44 år. Vinneren var godt fornøyd med dagen.



Sofie Kjos Bergum fra SK Vidar først i mål på 19:19. (Foto: Tom-Arild Hansen)



- Det er utrolig gøy å løpe KK-mila! Først og fremst var det fantastisk stemning på stadion både før og etter løpet, og ekstra stas med heiing av Birkelunden mannskor underveis i løpet. Bedre stemning på et løp skal man lete lenge etter! Løypen er spennende med flere tøffe stigninger og krappe svinger, og i dag var det i tillegg en del motvind i starten. Men, jeg tok teten fra start og fant en fin rytme som jeg klarte å holde helt inn. Alltid moro å krysse målstreken først, forteller Sofie Kjos Bergum til Kondis etter løpet.



Christine Westerbø fra Anton tok andreplassen. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid 1 6530 Sofie Kjos Bergum SK Vidar K23-34 00:19:19 2 6392 Christine Westerbø Anton K23-34 00:19:35 3 7215 Silje Sande Supersilje K40-44 00:21:02 4 6643 Paulina Chybinska Hvam IL / Team Paulina K23-34 00:21:03 5 5423 Gunhild Nersten K23-34 00:21:26 6 7231 Vibeke Larsen Lyn ski K50-54 00:21:31 7 11315 Carina Kristansen Gården Bootcamp K40-44 00:22:04 8 6393 Solveig Granås Arendal triathlon K50-54 00:22:22 9 6038 Nina Eriksdatter K23-34 00:22:29 10 5550 Inese R Ruse K40-44 00:22:56 11 5895 Mari Skifjeld K23-34 00:23:27 12 6230 Tanja Holten K23-34 00:23:28 13 5970 Mette Gjødestøl K50-54 00:23:47 14 7219 Marte Libak- Feiring K14-15 00:23:51 15 10024 Ane Cecilie Westerberg K40-44 00:23:55 16 10475 Ingvill Maria Martinsen-Løkken K45-49 00:24:02 17 5111 Annelin Köver K35-39 00:24:03 18 6502 Elisa Hovde Elisa K35-39 00:24:04 19 7221 Therese Istad K45-49 00:24:07 20 5740 Kristin Foskum K45-49 00:24:10

Resultater 10 kilometer

Anette Killerud Ødegård tok en ganske klar seier på 10-kilometeren. Til tross for en relativt kupért løype ble vinnertiden under 40 minutter. 39:48 hadde Killerud Ødegård på klokka da hun krysset målstreken. Snaue to minutter senere kom Ragnhild Brørs Kleven fra OSI inn til andreplass på 41:41, og Magnhild Karsrud fra IL Noringen ble nummer tre på 42:15.



Anette Killerud Ødegård i mål på 39:48. (Foto: Tom-Arild Hansen)



- Det var første gang jeg løp denne løypa så jeg var litt spent, sa Killerud Ødegård etter sitt gode løp.

Hun merket seg absolutt at det var noen harde motbakker underveis, men følte det gikk bra. Tiden hadde hun ikke helt oversikt over, men da Kondis fortalte at det ble 39:48, fortalte hun at hun var godt fornøyd med å løpe under 40 minutter.



Ragnhild Brørs Kløven fra OSI ble nummer to. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Nummer en og to på 10-kilometeren. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Magnhild Karsrud fra IL Noringen spurter i mål til tredjeplass foran Linn Kristin Vibekken. (Foto: Tom-Arild Hansen)





Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid 1 10028 Anette Killerud Ødegård K23-34 00:39:48 2 11476 Ragnhild Brørs Kløven OSI K23-34 00:41:41 3 11341 Magnhild Karsrud IL Noringen K23-34 00:42:15 4 11777 Linn Kristin Vibekken K40-44 00:42:15 5 10489 Jane Horpestad K35-39 00:42:26 6 10925 Nora Funkqvist K23-34 00:44:36 7 10466 Ingunn Berger Sæther K23-34 00:44:36 8 10133 Benedicte Venås K23-34 00:45:11 9 11131 Tove Lise Kvalsund Ilseng K35-39 00:45:26 10 11752 Eira Haugen Sandvik K23-34 00:45:30 11 10966 Rita Kristoffersen K35-39 00:45:35 12 10214 Celina Celand-Bergsted K23-34 00:45:37 13 10891 Monica Bjørkhaug K45-49 00:45:54 14 11410 Anna Elise Dæhlen Løpebobla K23-34 00:45:58 15 11406 Linda-Louise Saue Hannestad Lui & Mammi K23-34 00:46:01 16 11804 Live Thorsrud K20-22 00:46:08 17 11771 Linn Dyveke Wilberg K40-44 00:46:12 18 10227 Christine Marcussen K23-34 00:46:31 19 10233 Danielle Cabral K23-34 00:46:41 20 10908 Niini Røren K45-49 00:46:56





Mer informasjon

KK-milas hjemmeside

Se alle resultater her

Se videoreportasje fra KK-mila her (K+)