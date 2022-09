Årets NM-sløyfe var tøff, men likevel var det 67 løpere på start lørdag morgen, hvorav 54 av dem i NM-klassene. Noen startet 06, mens de beste startet 07 i en 83 kilometer lang løype med over 4000 høydemeter. De som Kjenner Nordmarka vet hvor tungt det er på de stiene, og de første 50 km var nesten utelukkende sti. Fra 53 kilometer til mål fulgte man løypa til Nordmarkstraver'n (30 km fra Stryken til Nordberg Skole) der hundrevis av løpere startet en times tid før teten på ultraløpet passerte.



På forhånd hadde vi pekt på Didrik Hermansen fra Romerike Ultraløperklubb som favoritt foran Erland Åkra Eldrup fra Bodø Bauta, og de to løperne innfridde. Det samme gjorde Mari Fenre fra Siljan IL, mens vi ikke var helt obs på kapasiteten til Marjo Likanen fra GTI Friidrettsklubb - selv om hun blant annet vant XREID Voss-Bergen i 2019.



Marja Liikanen og Mari Fenre på pallen. (Foto: Marit Karlsen)



Didrik: I dag ble det i overkant spennende

Didrik har gjerne vært helt overlegen når han stiller opp i norske ultraløp. Etter løpet i dag tok vi en prat med 42-åringen som om to måneder skal reprensentere Norge i VM terrengultra i Thailand.

- Det var spesielt gøy med mange dueller underveis i løpet. Og ikke minst at det ble kniving hele veien inn til mål. Deter litt kjedelig når det blir for mye vann mellom båtene, men i dag ble det nesten i overkant spennende, sier Didrik etter det han beskriver som en utrolig hard og morsom duell med Erland.

- Jeg hadde en utrolig fin dag i marka. Følte jeg løp mitt eget løp og åpnet kontrollert. Deretter tok jeg igjenløpere jevnt og trutt fram til Stryken der jeg fikk los på teten (red.anm: teten var da Erland Eldrup og Kristoffer Eftedal). Derfra og inn ble det en hard duell med Erland, og jeg prøvde å rykke ved flere anledninger, men han hang på.

-Jeg gikk for en langspurt med 5 km igjen som heldigvis holdt hele veien inn, sier dagens raskeste løper. Nå venter Nice Cote de Azur om tre uker som forberedelse til VM terrengultra.



Didrik etter målgang. Sliten? Foto fra Didriks fb-side



Erland: Veldig gøy at det gikk så bra

- Jeg hadde ikke så høye forhåpninger med tanke på plassering i forkant av løpet, så veldig gøy at det gikk så bra, sier sølvvinner Erland Eldrup til kondis.no. Vi hadde derimot kalkulert med han på pallen, selv om han er for fjelløpsspesialist å regne. Bergenseren som fyller 30 i november løper for Bodø Bauta og markerer seg med mange seire i nord-norske fjelløp.

- Følte meg helt grei fram til Stryken hvor vi hentet dropbag, regnet med at Didrik skulle komme sigende - noe han også gjorde. Tenkte jeg skulle henge meg på han så lenge gikk. Det holdt nesten helt inn, men han var litt raskere enn meg på gruspartiet på slutten.

- Jeg er jo mest fan av å løpe i fjellet, men mye av treningen jeg gjør i Bodømarka har også innslag av lett sti - som det var noe av her i marka. Det var også veldig mange partiert som ikke var fullt så lettløpt her, sier Erland, som synes det var veldig gøy å ha fullført dette løpet som også omfattet traséen til tradisjonsrike Nordmarkstraver'n.

Erlands neste utfordring blir Harstad Summits Trail Maraton om to uker. Det spørs om noen matcher han der.

Erland i løypa. (Foto: Tobias Dahl Fenre)



Kristoffer Eftedal på pallen

Kristoffer Eftedal (28) fra Sandefjord TIF har 4. og 5. plass fra de to forrige NM i terrengultra i Kristiansand og Molde. Denne gangen var han med helt i tet til etter passering Stryken, og selv om Didrik Hermansen og Erland Eldrup løp litt og litt fra hadde han god margin da han løp inn til bronsemedalje 12 minutter fra sølv men 18 minutter foran 4. mann Ludvik Rød Benco. Bak disse fulgte kondis.no-skribent Sven Axel Kilander fra Heming Il og tidligere NM-vinner (Meråker 2018) Hallvard Schjølberg fra Lofoten Ultraløperklubb.





Kristoffer på vei mot Stryken etter 53 km, Didrik nærmer seg bakfra. (Foto: Tobias Dahl Fenre)



Menn topp 20 (50 startende) : 1 49 Didrik Hermansen Romerike Ultraløperklubb 7:22:35 2 16 Erland Eldrup Bodø Bauta løpeklubb 7:23:50 3 10 Kristoffer Eftedal Sandefjord TIF 7:35:47 4 12 Ludvik Rød Benco Romsdal Randonee Klubb 7:53:46 5 62 Sven Axel Kilander Heming IL 8:05:57 6 76 Hallvard Schjølberg Lofoten Ultraløperklubb 8:11:56 7 13 Vetle CHRISTIANSEN Bækkelagets SK 8:42:59 8 50 Marius Stengle-Håkonsen Romerike Ultraløperklubb 8:48:37 9 18 Eivind Hagen Ravn 9:15:10 10 5 Mathis Dahl Fenre Romerike Ultraløperklubb 9:17:44 11 30 Irvin Kilde Gjerpen IF Allianse - Friidrett 9:18:01 12 26 Audun Dahl OSLO 9:21:59 13 41 Kim Johannesen Nærsnes Løpeklubb 9:24:51 14 14 Tobias Lømo Tjalve 10:06:41 15 46 Stian Tveten Gjerpen IF Allianse - Friidrett 10:12:17 16 31 Pål Magnus Øvrevoll Hosle IL 10:12:57 17 47 Ole Jørgen Vik Tomrefjord IL 10:20:22 18 29 Andreas Skogen Romerike Ultraløperklubb 10:24:22 19 57 John Bratteli Romerike Ultraløperklubb 10:24:58 20 71 Torgeir Kruke Hell Ultraløperklubb 10:37:12



Marja og Mari jaget hverandre nesten hele løpet. (Foto: Tobias Dahl Fenre)



Mari: Trenger teknisk nedoverbakketrening

I kvinneklassen ble det mer spennende enn ventet etter at finske Marjo Liikanen (bor i Stavanger og løpet for GTI Friidrettsklubb) fikk innvilget NM-deltakelse. Hun vant blant annet XREID Voss-Bergen i 2019 og årets Hornindal Rundt, og ble en hard utfordrer for ultraløpferskingen Mari Fenre. Mari, som i likhet med mannen Tobias Dahl Fenre, er tatt ut til VM terrengultra i november.

Mari fikk en luke til Marja på slutten og vant med halvannet minutts margin, ikke store differansen etter 8,5 timers løping.

Når vi kontakter Mari etter målgang er hun aller først opptatt av å takke arrangøren, IL Koll.

- Jeg vil takke arrangøren for et strålende arrangement og en velldig godt merka løype. Det var en veldig kul runde med skikkelig utfordrende terreng for min del, sier Mari.

- Det var veldig inspirerende å prøve å følge ryggen til Marjo i de tekniske nedoverbakkene, hun var jo helt rå. Strålende trening for min del trenger teknisk nedoverbakketrening.

- Ellers koste jeg meg, og følte meg sterk i motbakkene, sier Mari, som var veldig glad for å bli norgesmester.

Vi så jo at du brått stakk av et halvminutt før Marjo fra Stryken, vi trodde du skulle avgjøre løpet allerede da?

- Hun tok meg igjen i de tekniske nedoverbakkene etter Stryken. Jeg hadde en følelse av at det kom til å skje, så da var det bare å prøve å holde følge så godt jeg kunne nedover. Merket at jeg hadde mer å gi på grusveiene så da utnyttet jeg den muligheten da det stod igjen ca 10 km, sier Mari.



Mari heier inn Marjo til sølv:





Kvinner topp 10 (17 startende): 1 21 Mari Fenre Siljan IL 8:31:52 2 4 Marjo Liikanen GTI Friidrettsklubb 8:33:31 3 2 Anna Louise Astad Sørlie Heming IL 9:47:05 4 52 Annette Velde Sande BFG Bergen Løpeklubb 9:50:24 5 1 Ingeborg Langhelle Lofoten Triatlonklubb 10:06:53 6 23 Margunn Bye Tøsdal Sædalen Idrettslag 10:07:28 7 20 Ruth Vingerhagen Romerike Ultraløperklubb 11:20:19 8 55 Ida Rindal Romerike Ultraløperklubb 11:25:44 9 72 Ninette Banoun Romerike Ultraløperklubb 11:33:58 10 73 Marit A. Laulo Nærsnes Løpeklubb 11:49:02

En del andre bilder fra Stryken (53 km). Foto: Olav Engen

Hallvard Schjølberg, NM-vinner 2018 og 6. mann i år. Løp UTMB for en uke siden!



Her får Hallvard support av Tobias Dahl Fenre. Tobias vant NM i Molde i fjor og er klar for VM i november. Han løp CCC (UTMB) for en uke siden og var rundt i løypa for å heie på kona Mari og broren Mathis denne gangen.



Vetle Christiansen ble nummer 7 i herreklassen.

Mathis Dahl Fenre tok seg god tid på Stryken. Løp i mål som 10. mann i herreklassen.



John Bratteli var med på starten 06, en time før hovedfeltet. Her er det sokkeskift som står for tur.



Irvin Kilde, en av ildsjelene i Grenland Ultra Runners. Han var nummer 11 av gutta.



Kim Johannessen, nummer 13 i herreklassen.



Mats Fremmerlid ankommer drop-bagstasjonen på Stryken. Han løp utenom NM-klassene til en 27. plass av herreløperne.



Anna Louise Alstad Sørlie - bronsevinner i kvinneklassen.



Annette Velde Sande med hyggelig hilsen ved ankomst Stryken. Det ble 4. plass bare tre minutter fra medalje.

Ole Jørgen Vik, 17. plass i herreklassen.



Atle Bjørnerud ble nummer 29 av herrene, men vant veteran-NM i M60-64.



Tobias Lømo (22) var kanskje yngste deltaker. Sliten, men ikke utslitt.



Ida Rindal kom på 8. plass i kvinneklassen.



Scott Kerrison hadde synfart løypa på forhånd, og visste hva som møtte han. Kom på 33. plass av herrene.



Inger Aaberg var 7. raskeste kvinneløper.



Torgeir Kruke vant veteranklasse M55-59.

Torje Syslak kom på 22. plass i herreklassen.

Ole Bjørn Kittang, 21. plass.