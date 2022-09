Med en gjennomført halvmaraton på 1:06:44 tok Marius Vedvik en klar seier på den siste løpsøvelsen under Knarvikmila. Han pleier å fullføre løp som han stiller opp i, men på den klassiske mil-distansen dagen før stod han av løpet. På halvmaraton var han tilbake for fullt, og løp inn til seier og en tid som blir den fjerde beste på årsstatistikken til Kondis. Det er årets beste halvmaraton løpt på norsk jord.

Til Kondis forklarte han etter løpet det valget som han gjorde:

– Jeg skulle jo springe to løp denne helgen her, og jeg gikk for seieren på 10 km i går. Jeg pleier jo å fullføre løp når jeg stiller til start, men det har vært dårlig nå i mange uker. Så for å få noe ut av helgen her så måtte jeg ta noen grep for å være sprek i dag.

– Så jeg angrer ikke på at jeg brøt 10-kilometeren. De tre andre var bedre enn meg, så det var en totalvurdering siden jeg skulle springe i dag også, forklarer Marius med henvisning til de tre som tok premiepallen på 10 km.

Marius er også klar på at det denne gangen kostet mye å gjøre dette halvmaraton-løpet:

– Så sliten som jeg var de siste 5 – 6 kilometerne i dag, det ….

Marius lar setningen henge i luften, men han ramlet rett og slett om på bakken etter målpassering.

– Det var et bra løp, men det kostet. Jeg er heller ikke særlig bra trent for halvmaraton som distanse. 10.000 meter er jo det lengste jeg har trent på, så det kostet mye mot slutten der. Men vi jobbet litt sammen, jeg og Tage og Daniel i starten.



Premiepallen menn: Tage Morken Augustson, Marius Vedvik og Daniel Beeder.

Hvordan vil du beskrive sesongen din så langt?

– Sesongen startet jo greit med NM terrengløp, mai var grei, jeg vant i Per Halle Invitational. Og NM var jo et sølv og en femteplass. Etter det så gjorde jeg noen feil i treningen, og ble litt for ivrig, så det har vært dårlig etter det. Så nå prøver jeg å delta i løp igjen, jeg deltok i motbakkeløp i forrige helg, og satte rekord der.

Rekorden Marius viser til var i Motbakkeløpet Kleiva Opp sist helg.

Det var trioen Marius Vedvik, Tage Morken Augustson og Daniel Beeder som satte fart og holdt teten sammen på den første delen av Knarvikmila halvmaraton, og det var disse tre som inntok premiepallen etter løpet. Bak dem kom tre andre som også løp fort, men ikke fullt så fort som tettrioen: Ken-Tony Johansen, Helge Haugen og Lars-Erik Notevarp Bjørge.

20 beste menn Knarvikmila Halvmarathon:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 2201 Marius Vedvik Gular M23-34 1:06:44 2 628 Tage Morken Augustson Varegg Fleridrett / Team Kjell M23-34 1:07:50 3 608 Daniel Beeder Gular M23-34 1:09:56 4 629 Ken-Tony Johansen Gular M23-34 1:13:05 5 524 Helge Haugen Hordvik IL M40-44 1:13:29 6 572 Lars-Erik Notevarp Bjørge Varegg Fleridrett / Equinor BIL M23-34 1:14:33 7 620 Øyvind Bjordal Osterøy IL M50-54 1:18:50 8 540 Stig Atle Eide AKS 77 M50-54 1:20:28 9 550 Arne Dingstad Rong ÅGOTNES M40-44 1:22:13 10 556 Espen Hovemoen Bøe BØNES M23-34 1:22:18 11 619 Kjell Ole Eide Hordvik IL M45-49 1:23:20 12 567 Thomas Tvedt STRAUME M40-44 1:23:24 13 516 Pete Abrahams M23-34 1:24:58 14 8 Stig Kongsvik Hyllestad IL M35-39 1:25:04 15 7 Paul Tenfjord BERGEN M35-39 1:25:12 16 41 Andreas Stømsnes Bø Varegg Fleridrett M23-34 1:25:39 17 586 Steve Princet Equinor BIL M23-34 1:25:48 18 507 Mats Mollandsøy Sørensen Håkonshella Sjøtun M23-34 1:27:01 19 523 Sindre Bjugn FREKHAUG M23-34 1:27:50 20 578 Kristian Sæbdal HÄGERSTEN M45-49 1:28:06

Kvinnene



Pia Kloster vant Knarvikmila Halvmaraton.

Det var Pia Kloster som ble beste kvinne på halvmaraton, hun klarte gjennom hele løpet å holde Kristin Fonnes Romarheim minuttet bak seg. Tredjeplassen gikk til Sølvi Abbedissen.

Pia Kloster kunne fortelle at hun følte seg litt usikker før start:

– Jeg har vært sår i halsen og med forkjølelse, og jeg var litt usikker på start. Det er også lenge siden jeg har løpt halvmaraton. Men jeg tok en Ibux og tenkte at dette var en god treningstur, forteller Pia.

– Løpet gikk egentlig overraskende bra. Jeg hadde veldig god drahjelp av den gruppen som jeg lå i.

Dette var faktisk sesongens første løp for Pia Kloster:

– Men nå tenker jeg jo at jeg kan jo løpe noen flere løp, absolutt. Men jeg har ikke satt opp noe spesielt løp ennå.

20 beste kvinner Knarvikmila Halvmarathon:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 615 Pia Kloster BERGEN K35-39 1:27:52 2 627 Kristin Fonnes Romarheim Equinor Tobil K40-44 1:28:51 3 589 Sølvi Abbedissen Norna-Salhus IL K45-49 1:38:37 4 613 Anna Grøneng BERGEN K23-34 1:39:18 5 25 Marianne Landro BERGEN K40-44 1:40:35 6 541 Signe Svensson NESTTUN K23-34 1:42:26 7 36 Linda Uglenes Maristuen Lærdal IL K45-49 1:43:56 8 510 Hildegunn Baravelli Idrett Utan Alkohol K45-49 1:45:47 9 595 Tora Haaland STADLANDET K23-34 1:47:16 10 618 Karen Sofie Aasmyr HJELMÅS K40-44 1:48:26 11 539 Åshild Hjørnevik Vatshelle ALVERSUND K40-44 1:50:11 12 503 Anette Alvær Norna-Salhus IL K35-39 1:52:07 13 610 Mai Nguyen-Ones EIDSVÅGNESET K23-34 1:52:18 14 11 Maria Hordvik Norna-Salhus IL K20-22 1:53:50 15 37 Henrikke Brekken Oppedal BERGEN K23-34 1:55:47 16 588 Maren Hella BERGEN K23-34 1:56:15 17 559 Gøta Elise Natås Austevoll Idrettsklubb K40-44 1:56:54 18 544 Irene Sayin Åsane Løpegruppe K40-44 1:57:59 19 614 Karianne Watne EIDSVÅG I ÅSANE K50-54 1:58:23 20 521 Linn Evjen Kvernbit K23-34 1:58:51



Premiepallen kvinner: Kristin Fonnes Romarheim, Pia Kloster og Sølvi Abbedissen.





Tre sterke løpere på fremste rad i startfeltet: Daniel Beeder, Tage Morken Augustson, Marius Vedvik og Ken-Tony Johansen.



Marius Vedvik og Helge Haugen er i gang.



Kristian Sæbdal.



Jo Inge Gåsvær



Marianne Landro løper inn til en 5. plass.



Tettrioen samarbeider om å holde farten oppe: Daniel Beeder, Tage Morken Augustson og Marius Vedvik



Helge Haugen og Ken-Tony Johansen



Lite drahjelp for Lars-Erik Notevarp Bjørge som tar en 6. plass.



Sterkt løp av Stig Atle Eide i M50-54, en 8. plass totalt.



Et enda sterkere løp av Øyvind Bjordal, også i i M50-54, en 7. plass totalt.



Klanleder i Færøklanen drar villig vekk. Men Einar Færø (517) gir seg halvveis, som han hadde planlagt.



Sterk tid på Mats Mollandsøy Sørensen, uten drahjelp, tvert i mot. 1:27:00



Silje Tonning Søgnen



Anna Grøneng løper seg inn til 4. plass



Trond Spurkeland hadde heller ikke fått skaffet barnevakt.



Linda Uglenes Maristuen inn til 7. plass.



Mai Nguyen-Ones



Publikum langs løypen skapte stemning.



Halvmaratonløypen gikk nå i fire runder rundt omkring Knarvik Stadion. Det gjorde løpet mer intimt, men det ble ikke noen tur over broene denne gangen altså.



Atle Haugen får vann inne på stadion.



Rahel Tolla



Maria Hordvik



En godt sliten Marius Vedvik har brutt målstreken.



Signe Svensson, 6. plass.



Henrikke Brekken Oppedal ser ut til å takle løpingen helt utmerket.



Ove Wolff inn til klasseseier i M55-59



Det var så varmt at Kjetil Iden hadde fått den morsomme jobben med å spyle deltakerne.



Lisbeth Fauskanger og Bengt Eliassen kan slappe av etter en hard helg. De har gjennomført øvelsen Fjordviking, som innebærer både Extreme, 10 km og halvmaraton. Nå står de vel sikkert over dagens bakkeintervall i Løp Sammen Askøy?



De tre beste kvinner i FjordViking-konkurransen: Linda Uglenes Maristuen, Marianne Landro og Maria Hordvik.



Det ble konkurrert i aldersklasser, og da ble selvsagt klassevinnerne premiert.