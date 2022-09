Høsten byr gjerne på nydelig løpevær utendørs, og det er lite som kan måle seg med en løpetur på litt frostharde grusveier i en gul- og rødfarget natur. Men høsten byr også på dager hvor man absolutt helst bare vil være innendørs. Dessuten er det ikke alle som har egnede løpeområder der de bor. Da kan det jo være fint å ha et treningstilbud på nett.



NB! Høstens første direktesending: Mandag 5. september



LIVE løpetrening på mølle

En gang i uken sender Kondistreninga Online direkte fra sitt studio på Ullevål stadion. Stort sett er det snakk om intervalltrening, men utover høsten kan det godt tenkes at vi setter opp rolige langturer og løp også. Alle som har tilgang på en tredemølle er hjertelig velkommen til å delta. Det kreves kun at du har internettdekning og en enhet du kan følge trening på. For eksempel en smarttelefon, nettbrett eller en datamaskin.



Hvordan følge treningen?

Det er veldig enkelt å følge LIVE-treningen. Først går du til kondistreninga.no noen minutter før oppsatt treningstid. På forsiden vil du alltid se hvor lenge det er til neste treningsøkt og hva slags økt det blir. Når det nærmer seg start vil du også kunne se direktesendingen på forsiden. For å lese mer om den aktuelle økten kan du klikke på "trening" i hovedmenyen på kondistreninga.no. Da får du opp et arkiv med økter, samt en oversikt over planlagte LIVE-sendinger. Klikk deg inn på den du vil lese mer om. Når sendingen starter vil videoen spilles av.







På kondistreninga.no finner du oversikt over planlagte LIVE-økter og et øktarkiv.



Underveis i økten kan du chatte med løpslederen. Nyttig hvis du har spørsmål, eller om du vil rapportere eventuelle feil, komme med ønsker osv.



Hva ser du i LIVE-sendingen?

Når du følger med på LIVE-sendingen vil du se den som leder treningen i et lite vindu. Du vil også få se et virtuelt landskap som vi beveger oss gjennom. Dersom det er flere som bruker løpeappen Zwift, kan du også se disse i LIVE-sendingen. HVis du selv har lyst til å teste Zwift, så anbefaler jeg å ta en titt på disse artiklene som du finner på kondistreninga.no.



Slik ser det ut når du følger med på streamen.



Hvordan gjennomføres treningen?

For at øktene på Kondistreninga Online skal passe uansett hvilket nivå du er på, så jobber vi kun på tid. Med andre ord spiller det ingen rolle om du løper intervalldrag på 17 km/t eller 10 km/t, eller om du velger å gå raskt. Du kan uansett være med og få topp utbytte av treningen. Den som leder økten gir instrukser underveis. Noen ganger kan et forslag til intensitet bli gitt, men du er selv sjef over intensiteten. Du kan justere hastighet, stigning etc. slik det passer deg. Det viktigste med Kondistreninga Online er at vi trener sammen, selv om vi er på hvert vårt sted.



Enda morsommere med Zwift

Bruker du appen Zwift kan du bli med virtuelt på treningene i tillegg. Gå til denne siden og registrer deg der det står "Bli med i Zwift-gruppa". Da vil du etter hvert få en invitasjon til vår løpegruppe i Zwift/Companion App. Dermed kan du melde deg på treningene og starte programmet noen minutter før start. Husk å starte direktesendingen fra kondistreninga.no også, slik at du får lyd fra streamen. I skrivende stund har vi 20 medlemmer i onlinegruppa.



Du må ikke ha Zwift for å delta, men det blir kanskje enda artigere. Du kan lese mer om å bruke Zwift her.



Planlagte LIVE-økter

I løpet av de neste ukene har vi satt opp trening 5. september, 13. september, 21. september og 29, september. Mandag 5. september blir det en variert halvpyramide, med start klokken 18:00. Og du... det er lov å komme innom for å titte også. Man må ikke delta. Her finner du oversikt over alle planlagte treninger og mer informasjon om hver økt.





Blir du med? Herfra sender vi direkte. (Foto: Tom-Arild Hansen)





