Verdensmester på startstreken

Verdensmester i fjelløping, svenske Emelie Forsberg kommer til Torvikbukt og deltar for første gang på den 22 km lange løypa med sine 1900 knallharde høydemeter. Forsberg har utallige seire i skyrunning, trail running og ski mountaineering. Hun har blant annet vunnet Skyrunner World Series 4 år på rad. Forsberg har 2 døtre sammen med verdensener i fjelløping, Kilian Jornet. I 2016 flyttet paret til Måndalen i Møre og Romsdal hvor de dyrker sin lidenskap, fjellet.



Emelie Forsberg deltar for første gang. (Foto: Lymbus)

Emelie vil få knallhard motstand med Anita Iversen Lilleskare fra BFG Bergen Løpeklubb, som har meldt fra at hun kommer. Anita er på landslaget i motbakke, og viser meget sterk form for tida. Anita har en så sterk tid som 2:49:54 i Torvikbukt i 2020.



Anita Iversen Lilleskare på vei ned fra den tredje toppen med Thomas Berge Foyn. De to møtes også i år. (Foto: Daniel Kvalvik)



I herreklassen får vi et gledelig gjensyn med ultraløper Gjermund Nordskar som løper for Norrøna/Salomon Norge. Han har allerede rukket å være på 3 forskjellige landslag og vunnet Xreid Norway 3 år på rad (2016-2018). Han vant også Torvikbukt 6 topper i 2018 på en sterk tid. Thomas Berge Foyn som løper for INOV-8/XPRO AS/Saupstad er også påmeldt, han har en like sterk tid som Gjermund fra fjorårets Torvikbukt 6 topper. Vinneren av årets Kårvatn Skyrun, Fredrik Bruseth fra Eide og Romsdal Randonee klubb er også påmeldt.



Gjermund Nordskarblir et gledelig gjensyn i år. (Foto: Haakon Lundkvist)



Kan løyperekorden ryke?

Løyperekordene i Torvikbukt 6 topper ble satt i 2021 av Anders Kjærevik på den utrolige tiden 2 timer, 28 minutter og 42 sekunder. Beste dame er Johanna Åström fra Sverige på meget sterke 2 timer, 43 minutter og 52 sekunder også satt i 2021. Det har vært en fin høst med lite nedbør og mye sol, så vi tror Emelie/Anita og kanskje Gjermund/Thomas kan true rekordene.

Randonelandslaget melder også sin ankomst, da de legger sin samling innom Torvikbukt denne helga.



Johanna Åström har løyperekorden fra 2021. Både denne og herrenes rekord er under press i år. (Foto: Stian Drogseth)



Nyhet

Nytt av året er en kortere variant på 13km og 1050hm, der de siste tre toppene av den originale løypa inngår. Start og målgang ved Gjemneshallen, hvor løypa går over de tre toppene Røta, Reinsfjellet og Nøssa. For denne løypa er det egen ungdomsklassen U20 (13-14år, 15-17år og 18-19år), og egen mosjonsklassen for alle over 15 år.

Vi er stolte av å være med i Norway Skyrunner Series hvor Torvikbukt 6 topper blir finale for serien.



Norgesmesterfinale!

"Norwegian Skyrunning Champion 2022" skal også kåres i Torvikbukt! Fire vinnere skal hedres, beste junior U20 (15-19 år) dame og herre, og beste senior over 20 år. Sammenlagtvinnerene i seniorklassen kvalifiserer seg automatisk til "the Masters of the Migu Skyrunning World Series" som blir "Gorbeia Suzien Skyrace" i Spania 8.oktober 2022. Det er et krav at man må stille i Torvikbukt for å kunne vinne.



Konge- og dronninglaget. De 10 beste tidene gjennom alle år.



Turklasse

Viktig å legge til at dette arrangementet er for absolutt alle, både barn, barnefamilier og eldre som er glad i naturen. I turklassen går man så mange topper man vil, og her er det ingen tidtaking. Alle får en flott deltakermedalje og gode treningssokker fra Dynafit etter målgang. Det er også flotte premier som trekkes ut, blant annet hotellopphold på Angvik Gamle Handelssted, terrengløpesko fra Dynafit og GPX multisportklokke fra Garmin.



Turklassen er populær. Sylvia Stokke, Per Oterholm, Erland Pettersen, Terje Humstad og Lars Pettersen på toppen av Reinsfjellet med Torvikbukt i bakgrunnen. (Foto: Daniel Kvalvik)



Fem klasser

1. Turklasse, valgfritt antall topper uten tidtaking (0-100år). Registrering ved oppmøte i Gjemneshallen.

2. Mosjon 13K (1050hm) 15 år og oppover

3. Mosjon 22K (1900hm) 15 år og oppover

4. Skyrace U20 13K (1050hm) (13-14 år,15-17 år,18-19 år)

5. Skyrace 22K (1900hm) (20-39 år, 40-59 år og 60 år+)



Krav i Mosjon og Skyrace (Aktiv)

Sekk eller lignende

Vindtett jakke

Bukse

Hodeplagg (buff/lue)



Mat og drikkestasjoner

Mat og Drikkestasjon i Torvikdalen etter ca 10km: Maxim sportsdrikk, vann, banan og mellombar

Mat og Drikkestasjon på Reinsfjellet etter ca 15km (6km U20): Maxim sportsdrikk, vann, banan og mellombar



Mer informasjon

