Strålende 5000-meter

Grant Fisher har hatt en forrykende sesong og er definitivt en av tidenes beste amerikanske mellomdistanseløpere. Sist fredag løp han strålende under Diamond League-stevnet i Brussel, og senket den 11 år gamle amerikanske rekorden til Bernard Lagat. Den lød 12.53,60, mens Fisher nå spurtet i mål til 12.46,96. Med det var han kun et drøyt sekund bak kenyanske Jacob Krop, som satte årsbeste i verden med den sjette beste tiden noensinne - 12.45,71.



Forholdene på stadion var noe i nærheten av perfekte for å sette rekord. "Riktig" temperatur, lite vind og hjelpende lysharer. Det var allikevel kanskje løpsopplegget som førte til de gode tidene. En trio bestående av nevnte Krop, Fisher og etiopiske Yomif Kejelcha sørget for at det ble jobbet godt med tempoet da fartsholderen ga seg.



Noen sekunder lenger bak de tre fremste løp svenske Andreas Almgren inn til suveren ny svensk rekord på 13.01,70! Med det regelrett knuste han Anders Gärderuds 46 år gamle rekord som lød 13.17,59. Nå sikter Almgren seg inn på sub 13.

- Med litt roligere åpning hadde det kanskje gått allerede i dag, men jeg får vente til neste sommer, sa han til SVT etter løpet.



Plass Navn Nasjon Tid 1. Jacob KROP KEN 12:45.71 2. Grant FISHER USA 12:46.96 3. Nicholas KIPKORIR KEN 12:50.97 4. Domnic Lokinyomo LOBALU SSD 12:52.15 5. Daniel Simiu EBENYO KEN 12:54.90 6. Stewart MCSWEYN AUS 12:56.50 7. Oscar CHELIMO UGA 13:00.42 8. Andreas ALMGREN SWE 13:01.70 9. Luis GRIJALVA GUA 13:02.94 10. Cornelius KEMBOI KEN 13:03.49 11. Thierry NDIKUMWENAYO BDI 13:10.71 12. William KINCAID USA 13:13.90 13. Joe KLECKER USA 13:15.17 14. Stanley Waithaka MBURU KEN 13:24.43 15. Robin HENDRIX BEL 13:32.68

Ciara Mageean med gjennombrudd på 1500 meter

På kvinnenes 1500 meter var det også høyt spenningsnivå da irske Ciara Mageean fikk sitt store gjennombrudd ved å slå britiske Laura Muir og de sterke etioperne Freweyni Hailu og Diribe Welteji. Mageean vant på 3.56,63 og satte med det irsk rekord på distansen. Dette var faktisk første gang hun løp under 4:00, og hennes tidligere pers lød 4.00,15. Den irske rekorden til Sonia O´Sullivan hadde stått i 27 år, og ble senket med over to sekunder.



Ciara Mageean fikk sitt store gjennombrudd i Brussel. (Foto: Diamond League AG)



Plass Navn Nasjon Tid 1. Ciara MAGEEAN IRL 3:56.63 2. Laura MUIR GBR 3:56.86 3. Freweyni HAILU ETH 3:56.94 4. Diribe WELTEJI ETH 3:57.82 5. Heather MACLEAN USA 3:58.76 6. Elise CRANNY USA 3:59.61 7. Winnie NANYONDO UGA 3:59.91 8. Georgia GRIFFITH AUS 4:02.96 9. Ayal DAGNACHEW ETH 4:03.13 10. Cory Ann MCGEE USA 4:04.33 11. Elise VANDERELST BEL 4:04.43 12. Jessica HULL AUS 4:07.20 13. Marta PÉREZ ESP 4:09.22 14. Sinclaire JOHNSON USA 4:10.29 15. Axumawit EMBAYE ETH 4:14.69 Claudia Mihaela BOBOCEA ROU DNF Gaia SABBATINI ITA DNF Noélie YARIGO BEN DNF

18-årige Chepkoech vant 3000 meter hinder

Også på kvinnenes 3000 meter hinder ble det satt personlig rekord denne kvelden, da 18 år gamle Jackline Chepkoech fra Kenya tok sin første Diamond League-seier. På forhånd ble det annonsert et verdensrekordforsøk av etiopiske Workuha Getachew, men etter en åpningskilometer på 3.00,85 ble det uaktuelt. Etter 2000 meter var Chepkoech i front og med 200 meter til mål ledet hun med snaue 20 meter. Getachew reduserte avstanden betraktelig, men 18 år gamle Chepkoech kom seg først til mål selv om hun trøblet litt over siste vanngrav.



I mål ble det personlig rekord på 9.02,43, en forbdering med rundt 7 sekunder.



18 år gammel hindervinner. (Foto: Diamond League AG)



Plass Navn Nasjon Tid 1. Jackline CHEPKOECH KEN 9:02.43 2. Winfred Mutile YAVI BRN 9:03.44 3. Werkuha GETACHEW ETH 9:08.03 4. Faith CHEROTICH KEN 9:09.63 5. Zerfe WONDEMAGEGN ETH 9:10.16 6. Sembo ALMAYEW ETH 9:14.31 7. Luiza GEGA ALB 9:14.41 8. Emma COBURN USA 9:14.43 9. Daisy JEPKEMEI KAZ 9:20.69 10. Courtney FRERICHS USA 9:20.93 11. Beatrice CHEPKOECH KEN 9:24.73 12. Nataliya STREBKOVA UKR 9:28.76 13. Irene SÁNCHEZ-ESCRIBANO ESP 9:31.33 Lea MEYER GER DNF Virginia NYAMBURA KEN DNF Claudia Mihaela BOBOCEA ROU DNF Gaia SABBATINI ITA DNF Noélie YARIGO BEN DNF

Kjempeløp igjen av Jake Wightman

På kveldens siste distanse ble det også satt rekorder. Verdensmester på 1500 meter, Jake Wightman, løp inn på 1.43,65 og senket både sin egen personlige rekord (1.44,18) og den skotske rekorden (1.43,88, Tom McKean i 1989). Første runde ble løpt på 50.17 og på den andre runden gikk Wightman opp i ledelsen med 200 meter igjen, slik vi har sett ham gjøre det før.



På oppløpet var det lite å gjøre med skotten, og Djamel Sedjati fra Algerie og Emmanuel Kipkurui Korir fra Kenya kom begge inn på 1.44,12. Førstnevnte ble tilkjent andreplassen.



Det ble en ny seier på 800 meter til Jake Wightman. (Foto: Diamond League AG)