Jakten på norsk rekord på 3 kilometer gateløp har vært i gang siden Friidrettsforbundet vedtok å innføre norske rekorder på distansen fra mai i år. De første rekordinnehaverne ble Øystein Kvaal Østerbø og Hanne Maridal. Siden den gang har det skjedd en del, og du finner mer informasjon i vår forhåndsomtale før Forusløpet.



Kristine Lande Dommersnes tok norsk rekord på 3-kilometeren

Tirsdag kveld var det ventet at i hvert fall én av de norske rekordene ville skifte eier. Det kom helt an på hvem som stilte til start. Vi har spekulært i hvilke utøvere som kunne være aktuelle, men det viste seg at tre av disse løp alle under den tidligere rekorden satt 21. mai i Trondheim av Hanne Maridal..



På herresiden består den norske rekorden også etter Forusløpet, men en av løperne vi så som en utfordrer stod på startstreken, og løp sågar inn til ny norsk rekord. Kristine Lande Dommersnes fra Haugesund Idrettslag friidrett vant dagens løp på 9.19 (uoffisielt) og senker dermed rekorden med drøye halvminuttet. Vienna Søyland Dahle fra Sandnes IL og Christina Toogood løp også under tidligere rekord med henholdsvis 9.30 og 9.47, men det hjalp lite. For noen få uker siden satte den nye rekordholderen løyperekord i Langs Åkrafjorden og i Sluseløpet sist søndag.



I herreklassen var det Andreas Penne Nygård fra GTI friidrett som stakk av med førsteplassen etter 8.41. Absolutt et godt løp, men 21 sekunder svakere enn Petter Johansens rekord på 8.20. Thomas Asgautsen fra Spirit Friidrettsklubb ble nummer to på 9.19, mens Ove Nygaard fra Hinna friidrett ble nummer tre.



Resultater 3 km // Kvinner

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Kristine Lande Dommersnes Haugesund Idrettslag friidrett K23-34 09.19 NR 2 Vienna Søyland Dahle Sandnes IL K23-34 09.30 3 Christina Toogood Sandnes IL K23-34 09.47 4 Kristin Vabø Spirit Friidrettsklubb K23-34 10.11

Resultater 3 km // Herrer

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Andreas Penne Nygård GTI Friidrettsklubb M40-44 08.41 2 Thomas Asgautsen Spirit Friidrettsklubb M23-34 09:19 3 Ove Nygaard Hinna Friidrett M45-49 11.08 4 Steinar Nordsvoll Egersunds IK M55-59 11.39

5 kilometeren

Her ble det seier til Spirit Friidrettsklubbs Helena Hope på 18.41. Komfortabelt foran Andrea Sætre på andreplass (20.14) og Nina Rødsmoen fra Sandnes IL på tredje (21.06).

Thomas Asgautsen kjørte dobbelt løp denne tirsdagskvelden. Det ble andreplass på 3 kilometer, men på den litt lengre distansen løp han inn til førsteplass på 15.38. Det var 12 sekunder foran Magnus Hope fra Spirit Friidrettsklubb på 15.50. Marius Ruth fra samme klubb ble nummer tre med 15.53.



Resultater 5 km // Kvinner

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Helena Hope Spirit Friidrettsklubb K23-34 18.41 2 Andrea Sætre Shell K23-34 20.14 3 Nina Rødsmoen Sandnes IL K60-64 21.06 4 Gunn Vatnamot-Johansen GTI Friidrettsklubb K40-44 24.00

5 km // Topp 5 herrer

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Thomas Asgautsen Spirit Friidrettsklubb M23-34 15.38 2 Mahnus Hope Spirit Friidrettsklubb M16-17 15.50 3 Marius Ruth Spirit Friidrettsklubb M23-34 15.53 4 Henning Tjøstheim Spirit Friidrettsklubb M35-39 16.10 5 Tom Eirik Håland Spirit Friidrettsklubb M35-39 16.52





