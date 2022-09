Løpet som har opprinnelse helt fra 1947 har hatt noen store navn på deltaker- og seierslisten opp gjennom tidene. Her har Arne Kvalheim, Ingrid Kristiansen, Gunhild Halle, Jakob og Henrik Ingebrigtsen og mange flere storheter gått til topps.Hvem tar seieren i år?



Litt historikk

Mosvannsløpet ble for første gang arrangert i 1947. Frem til og med 1968 var start og mål på fotballbanene på Gamlingen som lå litt sør for der Motorveien passer mellom Gamlingen Svømmestadion og håndballbanene. Løypa gikk inn i Vålandskogen, over Ullevål fotballbane, opp til og rundt Vålandstårnet, en runde i Vålandskogen og så tilbake til Gamlingen.



På grunn av byggingen av motorveien måtte løpet i 1969 flytte til området rundt Mosvangen Campingplass. Det ble da laget en rundløype på ca. 1000 m som ble løpt tre ganger. I tillegg kom starttrasèen på ca. 100 m. Løypa kunne nok variere litt fra år til år slik at vinnertidene de ulike år ikke er 100 % sammenliknbare.



Først i 1978 ble det innlagt eliteklasse for kvinner i løpet. De første årene løp kvinnene 1100 m, i 1982 og 1983 løp de 2100 m, og fra 1984 har de løpt samme distansen som menn.​



Arrangørens arkivfoto



2022-utgaven

Årets løp går onsdag 14. september, og løpsstart er klokken 18:00. Løypa går som vanlig rundt Mosvannet i Stavanger. Zerei Kbrom Mezngi vil være til stede på løpet, og han vil være med å starte barneløpet samt dele ut premier til de tre beste løperne i dame- og herreklassen.



Premier

1 .plass 1500,-

2. plass 1000,-

3. plass 500,-



Start og målgang

Start/mål er ved Mosvangen Camping i Stavanger. Eliteklassene for kvinner og menn er forbeholdt løpere som er medlemmer i friidrettsklubber tilsluttet Norges Friidrettsforbund med en forventet sluttid på under 10:00 minutter (herrer)/11:30 minutter (damer). Eliteklassen starter klokken 18:00 og løperne plasseres i det første heatet. For øvrige deltakere klassevise resultatlister: 13-14 år, 15-16 år, 17-19 år, 20-24 år, 25-29 år. 30-34 år, osv. Løpere under 13 år kan melde seg på i 13-14 årsklassen.

Alle deltakere, bortsett fra eliteklassen, får nettotid. Det betyr at tiden løper fra en passerer startstreken til en går i mål. Tiden for eliteklassen starter når skuddet går



Om Barneløpet

Det arrangeres eget barneløp/terrengløp ved Mosvangen Camping, ca 500 meter, i forkant av Mosvannsløpet. Alle deltakere får deltakermedalje.



Barneløpet i Mosvannsløpet er populært. (Arrangørfoto)



Tre klasser: 10-12 år, 7-9 år, 0-6 år

10-12 år løper først, etterfølgt av 7-9 år, så kommer de minste sist. ca 5 min mellom hver start.



Mer informasjon

Løpets hjemmeside

Påmelding