Challenge40 er et postløp for 2-mannslag i variert terreng ved Fetsund. I området venter 40 poster med ulik poengverdi - og noen tilbyr spesielle utfordringer. 4 timer står til rådighet for å ta så mange poster og poeng som mulig. Du kan sykle eller løpe, men alle har bruk for sykkel på store deler av løypa.

Challenge40 har innlagt noen kreative poster. På disse postene må du løse spesielle oppgaver, men ikke vanskeligere enn at alle kan klare det. Bare én på laget behøver å gjennomføre den kreative delen. Årets kreative poster var: Frisbeegolf, dekkrulling, sup, skyting, sommerski, orientering og presisjon. Postene var i år plassert mer krevende enn de foregående årene og vinnerlaget i herreklassen rakk bare 31 av de 40 postene.

Challenge40 er en morsom og utfordrende konkurranse, så vi får håpe at arrangørene: Peter Straumann og Fet O-lag ombestemmer seg, slik at det kan bli flere Challenge40 i årene fremover.

Challenge 40

Foto: Arrangør og Bjørn Hauge

Resultater

Herrer:

1. plass: DAKK Expressen, Knut Kristian Schatvet og Dagfinn Aas.

2. plass: Gutta Krutt, Erik Sagvolden og Trond Storrønning.

3. plass: Team overtenning, Jørgen Barkenæs og Jan Martin Bergheim.

Damer:

1. plass: Lille And, Lill Halvorsen og Andrea Hoftvedt

2. plass: Team Foxy Ageing, Grethe Clausen og Signe Astrup Arnesen

3. plass: Team Gruvelia Girls, Torunn Tretterud Larsen og Heidi Elton

Miks:

1. plass: Romerike Multisport, Heidi Tronbøl og Tom Bergan

2. plass: Team otv, Heidi Vogt og Trond Kortner

3. plass: Team Vangenstein, Inge Thorud og Berit Alvilde Thorud

Junior:

1. plass: Stor og liten, Mons Sætre-Lorentzen og Sigmund Ølstad

2. plass: Pinkpower, Eirin Mansaas Sletten og Marie Sveen

3. plass: Vinnerlaget, Mats Thorud og Amund Kortner Vogt