(Alle foto: Pål-Erik Langøigjelten)

Uten mat og drikke duger Jan Hovde, Thømas Pedrsen og Trond Hansen ikke...



Pga. at Veldremila ble flyttet til samme dag, ble det en uheldig løpskollisjon i Hamar-distriktet denne tirsdagen. Noen faste stod nok også over etter å ha løpt en av distansene i H3 Hamar Hoka Maraton på søndag. Bedriftsidretten Innlandet som står bak Hamarkarusellen, kunne således registrere bare 14 deltakere, 4 kvinner og 10 menn, denne gangen.



Esther Innselset løp en sterk halvmaraton på lørdag, men gjorde likevel unna 4,4 km på vel 20 minutter som sprekeste dame denne fantastiske sensommerkvelden i Stange.. Hans Tore Ribe holdt bra følge med Westad og kom inn seks sekunder bak vinneren som brukte 18:12. Thomas Pedersen og Jan Hovde kjempet om å bli tredjemann. Førstnevnte tok siste stikk i den duellen på 19.38.



Nå gjenstår det to løp i Hamarkarusellen, begge litt ute i periferien for hamarsingene.Både Løvbergsmoenløpet i Elverum 20. september og Moskogenløpet i Moelv 4. oktober går imidlertid på meget løpevennlig underlag og er absolutt verdt turen.



Far og sønn, Hans Martin Raknerud og Lars Holten Raknerud etter famlieoppgjøret som junior vant..



RESULTATER HAMARKARUSELLEN - STANGEHALLEN-LØPET 06.09.2022: Kvinner Navn Klubb Tid Etter Netto 1 Esther Innselset Hamarløperne 20:12 +0:00 (20:11) 2 Marit Aamdal HAMAR 23:33 +3:21 (23:31) 3 Turid Borud HAMAR 24:03 +3:51 (24:03) 4 Bente Langøigjelten Hamarløperne 24:10 +3:58 (24:08) Menn 1 Kim Westad OTTESTAD 18:13 +0:00 (18:12) 2 Hans Tore Riibe Hamar Skiklubb/Norsk Tipping 18:19 +0:06 (18:17) 3 Thomas Pedersen BRUMUNDDAL 19:38 +1:25 (19:38) 4 Jan Hovde Asko 19:39 +1:26 (19:38) 5 Lars Holten Raknerud Hamar Skiklubb 20:50 +2:37 (20:49) 6 Sindre Bårdseng Vang Skiløperforening 21:39 +3:26 (21:38) 7 Hans Martin Raknerud Hamar Skiklubb 21:58 +3:45 (21:56) 8 Odd Perry Søvik HAMAR 23:01 +4:48 (22:59) 9 Trond Hansen BRUMUNDDAL 23:34 +5:21 (23:32) 10 Jørn Petter Gjermundsen OTTESTAD 25:55 +7:42 (25:55)