Løypa, på 9750 m, har en stigning på ca. 300 meter over 4 km, og går helt opp til Birkebeineren skistadion. Starten var på oversiden av Håkons Hall med mål på sletta i Lysgårdsbakken. Deltakere under 12 år hadde en kortere løype på ca. 4 km. 138 deltok i fellesstarten onsdag kveld mens 102 løpere fulførte løpet virtuelt tidligere i uka. Løpet ble arrangert av Litrim, der Madshus var løpets sponsor.

Resultatene

Fellesstarten

Virtuelle løp

De raskeste løperne i årets Olympiaparkløp ble Pernille Gullikstad fra Søre Ål Il og Oddvin Offigstad fra Øyer-Tretten IF.

Pernille Gullikstad fra Søre Ål IL tok sin første totalseier i Sørdalskarusellen, men har deltatt helt siden hun var pur ung. Oddvin Offigstad har også trådd sine barnesko i Sørdalskarusellen og har vært ivrig deltaker selv om det begynner å bli noen år siden nå.

Tre av løperne som satte sitt preg på fellesstarten Olympiaparkløpet. Foran ser vi Even Løvås fra Halden IL (1083) som ble vinner av Aktive M 20-35 år. Bak følger Hans-Marius Strømsjordet Klevmoen (1148) fra Torpa Ski, nr. tre i Aktive M 20-35 år. Torger Haukåen fra Sør Vekkom Lauparlag (1125) ble vinner av klasse M 20-29 år.

Her ser vi Ingrid Klokk Sandberg (1088), som representerer Advokatfirmaet Thalaug, vant klase K 30 – 39 år og ble totalt tredje raskeste kvinne. Her er hun på løypas høysete punkt ved Kanalen i følge med Espen Hjerpaasen i M 30 – 39 og Pernille Gullikstad (1122) fra Søre Ål Il som ble den raskeste kvinnen i mål.

Før løypa starter på den tøffe oppstigningen på 300 høydemeter til Kanalen, passeres boligområdet Nybu på den flotte turstien fra nord til sør øverst i Lillehammer. Her ser vi Lars Berger (1114) lede en gruppe løpere gjennom Nybu. I mål ble Lars vinner av klasse M 40-49 år, og nest raskeste løper, ni sekunder bak Oddvin Offigstad. Bak følger Torger Haukåen (1125), vinner av M 20-29 år, Mads Buhaug (1119) fra Øyer-Tretten IF, nr. to i klasse M 30-39 år og Peder Andersen (1082), nr. to i M 20-29 år.

Lang, lang rekke av løpere på flotte turstier i flotte omgivelser. Torstein Rudihagen (1116), som representerer Lillehammer Skiklub er aktiv enten det gjelder løping, sykkel eller ski. I mål ble Torstein en suveren vinner av klasse M 70-79 år. Her leder han en gruppe løpere foran Reinhard Kuhs, LIF (97) i klasse M 60-69 år, Nora Solum, SI Aktiv Lillehammer (17) i K 30-39 år, Ragnar Bjørnstad (1121) i M 50-59 år og Odin Røstad fra Søre Ål Il (1073) i M 12-16 år.

Med midler fra Sparebankstiftelsen DNB har Litrim i tidligere i sommer fått utbedret stien i området Kanalen – Birkebeineren skistadion. Denne stien var både steinete med noe grunnfjell og mye røtter.

Og her ser dere resultatene, en flott innbydende tursti, som benyttes under Olympiaparkløpet. Geir Sandbakken fra LIF ser ut til å trives på denne stien, han ble nr. tre i klasse M 40-49 år.

To raske damer som fulgte hverandre tett i store deler av løpet. Her ser vi Marte Kjøren (1080) fra LIF foran Ragnhild Haukåen (1124) fra Sør-Vekkom lauparlag. I mål ble Marte nr. 4 i klasse Aktive K 20-35 år, mens Ragnhild hadde en sterk sluttspurt, vant klasse K 20-29 år og ble nest raskeste kvinne, bare 6 sekunder bak Pernille Gullikstad,

Det var drikkestasjon ved VIP-vegen etter at de tøffe motbakkene var unnagjort. Her får Ulf Prestegård (86), Ida Nyløkken (15) og Simen Johannessen (1077) velfortjent påfylling av veske.

Lysgårdsbakken er en fantastisk arena for Olympiaparkløpet og spesielt når været er så fint som det var onsdag kveld. Her ser vi Kari Lier fra Ring IL storme mot mål i solskinnet på sletta til hoppbakken, som vinner av klasse K 40-49 år.

Emilie Flugsrud (134) LIF, ble vinner av klasse K 12-15 år. Her får hun en bra oppmuntring av Geir André Holum Jakobsen (51) fra Moelven IL på oppløpet mot mål. Foran ser vi Ola Andersbakken (59) i klasse M 40-49 år.

De aller yngste (klasse 0-11 år) løp en kortere løype på ca. 4 km opp langs Mesnaelva til Svarga og ned til hoppbakken, og med samme oppløp som i den lengste løypa. Her er Johan Melbø (1139), Martin Lien Støen (1070), Aleksander Aaen-Egernes (1068), Sverre Sandberg Tistel (1076), Sigrid Sørheim (3), Håkon Aaen-Egenes (1071). Foran sitter Arve Nygaard Ouren (1134) Olav Hjellset Melbø (1069) og Syver Sandberg Tistel. De er fra Vingrom IL og Lillehammer Skiklub. Foto Finn Olsen.