Alle Kondis-medlemmer kan allerede nå lese den elektroniske versjonen her på kondis.no. I bladet får du intervjuer, treningstips, nyheter, tester, kommentarer, reportasjer og mye annet.



Marit Tørstad har de 10 siste åra fullført hele 63 maratonløp, og 52-åringen fra Oslo løper stadig videre med en smittende entusiasme. Den er det mange av som får glede av både på Kondistreninga i Oslo og i andre sammenhenger.



– Jeg synes rett og slett det er gøy å inspirere andre, forteller hun til Kondis.



Men hun er ikke uten sportslige ambisjoner på egne vegne heller. Hun har sølv fra veteran-NM på både maraton og halvmaraton, og under Oslo Maraton vil hun prøve å skaffe seg en medalje til på helmaraton.



– Fram til jeg er 60 tror jeg at jeg fremdeles kan ha framgang, og jeg kan uansett sammenligne meg med de som er på min egen alder, forteller 52-åringen som i fjor høst klarte å løpe under 3.30 på maraton for første gang.



I Ung-Kondis-intervjuet møter vi denne gangen Esten Hansen-Møllerud Hauen. 19-åringen fra Alvdal har hatt en knallsesong med blant annet bronse på 1500 m i hoved-NM, sølv i nordisk U20 og to sølvmedaljer i junior-NM. Tur til Colombia og junior-VM ble det også – til tross for at han ikke løper mer enn 30 km i uka.



– I løpssesongen består treningen min hovedsakelig av alternativ trening som rulleski, sykkel og ellipse. Jeg tror det er mye å hente på å ha mange timer med kapasitetstrening for hjertet uten at det nødvendigvis må være i form av løping, forteller Esten som i vinterhalvåret har skiskyting som sin hovedidrett.

Langt mer enn 30 km i uka løper Asta Ellingvåg som i sommer vant Nordmarks12er'n og gjorde unna Fornebuløpet på 35.31. Trebarnsmora fra Oslo løper vanligvis mellom 80 og 100 km i uka, og i bladet kan du få høre mer om livet og treningen til den spreke 40-åringen.



Anne Woldmo vil i tre nummer av bladet fortelle om comebacket sitt til løping etter at hun i fjor høst fikk hjerneslag. "Veien tilbake" heter den inspirerende serien som forteller hvor viktig det er ikke å gi opp sjøl om en føler at grunnen under beina blir borte.



I septembernummeret finner du også en stor og grundig test av noen av de beste karbonskoene samt en omtale av Mads Dranges nye bok, "Rivalene – Grete Waitz, Ingrid Kristansen og norsk idretts største duell".

Dette er bare noe av innholdet i Kondis nummer 6. Her er både treningsserier, fagartikler, småstoff, faste spalter og ikke minst ekspertpanelet der du kan få svar på spørsmål om trening, skader, kosthold og andre idrettsrelaterte ting du måtte lure på. Det er bare å sende spørsmålet ditt til ekspertpanelet på kondis@kondis.no.

Bladet ligger allerede ute på kondis.no

De som er medlemmer, kan allerede lese Kondis nr. 6 i digital utgave her. Den nye digitale versjonen er responsiv slik at sidene lett kan leses også fra mobil og nettbrett.

Fra samme sted vil du som medlem også finne alle utgaver fra og med nr. 9-2021 til og med siste utgave. Her finner du alle Kondis-utgavene som er kommet ut fra januar 2016 og fram til og med nummer 7 - 2021. Medlemmene kan forvente å få papirutgaven av nr. 6–2022 i posten i løpet av uke 37.

Er du ikke allerede Kondis-medlem, så er september-nummeret av Kondis bare én av mange gode grunner til å bli det:

Meld deg inn i Kondis og få ni årlige nummer av bladet pluss mange andre medlemsfordeler!



TIDLIGERE UTGAVER AV KONDIS

Kondisutgivelser fra og med 1999 til og med 2015 kan du se og lese smakebiter av herfra.





September-nummeret av Kondis byr på intervju, treningsstoff, tester, nyheter og mye mer. (Foto: Bjørn Johannessen)