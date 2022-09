Det var ikke noen tvil om at det det var Diamond League-troféet som gjaldt for Jakob Ingebrigtsen etter å ha blitt nr to to ganger på rad bak Timothy Cheruiyot. Sandnes-gutten som fyller 22 år om to uker tok som kjent EM-gull både på 1500m og 5000m, og var veldig nær også å bli dobbelt verdensmester etter å ha blitt «bare» nummer to på 1500m. For å vinne diamanten måtte den femdobbelte Diamond League-mesteren Timothy Cheruiyot (26) fjernes fra tronen.







Australieren Matthew Ramsden hadde fartsholderjobben og åpnet som bestilt på 54 sekunder på den første 400 meteren. Løpsopplegget til Jakob Ingebrigtsen var også etter oppskriften. Etter å lagt seg beskjedent fra start for så å avansere på utsiden av feltet på den første runden. Det gikk styggfort fra start, og andre runden lovet også en kanontid med 1.51.4 med Ramsden først og Ingebrigtsen i rygg.



Fartsholderen gjorde jobben han var satt til i 900 m, men derfra måtte Jakob selv gjøre jobben selv med Timothy Cheruiyot og Abel Kipsang tett på.



Sisterunden til Jakob har vi sett mange ganger i år hvor han skrur opp tempoet nesten umerkelig. Kipsang orket ikke lenger på nest siste langside, mens Cheruiyot fortsatt fulgte helt til Jakob satte inn det siste giret på oppløpet og fjernet enhver tvil.



Med 3.29.02 ble det også årsbeste i verden med tre hundredeler. Timothy Cheruiyot holdt andreplassen, slått med et sekund og 25 hundredeler, altså ren utklassing på oppløpet. Newzealenderen Oliver Hoare avsluttet sterkt og tok 3. plassen.



Jakob Ingebrigtsen fikk det han kom til Sveist for, nemlig å bli den 3. nordmannen etter Andreas Thorkildsen og Karsten Warholm som har sikret seg diamanttroféet.



- Det var var på tide etter to andreplasser, repliserte Jakob til NRK etter løpet.



- Der er stort, og absolutte den beste formen jeg har vært i. Det er litt bittert den er over, innrømmer vår nesten uslåelige 1500m og 5000 m-stjerne.



- Det har vært en helt utrolig sesong, men nå skal jeg slappe av et par uker før jeg begynner å tenke framover. Det er mye jobb som skal legges ned for å toppe dette neste år, men jeg gleder meg til VM neste år, avslutter den litt over gjennomsnittlige målretta 21-åringen.



1500M MEN Rank Pos Nat Name Time SB 1 10 NOR INGEBRIGTSEN Jakob 3:29.02 3:29.05 2 9 KEN CHERUIYOT Timothy 3:30.27 3:30.21 3 5 AUS HOARE Oliver 3:30.59 3:30.12 4 8 KEN KIPSANG Abel 3:31.36 3:29.93 5 4 AUS McSWEYN Stewart 3:31.45 3:30.18 6 7 GBR KERR Josh 3:31.85 3:30.60 7 1 LUX GRETHEN Charles 3:33.16 3:34.33 8 2 MAR SADIKI Abdellatif 3:34.12 3:33.93 9 6 GBR HEYWARD Jake 3:34.27 3:31.08 10 3 POL ROZMYS Michal 3:34.80 3:32.43 DNF 11 AUS RAMSDEN Matthew 3:36.38 SPLIT TIMES LAP TIMES Distance Nat Name Time Lap Time 400 AUS RAMSDEN Matthew 54.19 1 54.19 800 AUS RAMSDEN Matthew 1:51.41 2 57.22 1200 NOR INGEBRIGTSEN Jakob 2:48.08 3 56.67 4 54.86



