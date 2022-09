- Det var et bra løp. Jeg er godt fornøyd, sa Oda Scheele da det var klart at hun var dagens første NM-vinner på langdistanse på Løvlia i dag.



- Jeg har bare en liten bom på 7. post, fortsatte jenta fra Nydalens SK – som til tross for litt tidstap kunne juble for høstens andre NM-gull i eldste juniorklasse for jenter.



Jenta som vant NM-ultralang for en måned tid siden på Toten var best når det handlet om langdistanse på Krokskogen i dag. Til slutt var det mer enn 2 minutter ned til klubbvenninne Pia Young Vik på andreplass. Kristin Melby Jacobsen ble nummer 3.



For Ingeborg Roll Mosland var det første NM-gullet noensinne:

- Jeg har løpt sikkert og bra, uten særlig bom. I starten tok jeg det ganske rolig, men økte farten etter hvert, sa den fotrappe ungjenta fra Oppsal om veien til toppen av NM-pallen i yngste juniorklasse for jenter. Roll Mosland var mer enn 2 minutter kjapper enn Elisa Götsch-Iversen – som etter gull på NM-ultralang i dag ble belønnet med NM-sølv. Bronsen gikk til Mathea Gløersen.

I eldste juniorklasse for herrer var Kornelius Kriszat-Løvfald best i dag:

- Det var et veldig bra løp, sa junioren fra Nydalens SK som har vært skadet siden sommerens O-ringen.

- Det var godt å være tilbake i konkurranse igjen, og nå gleder jeg meg stort til både mellomdistanse og stafett i helgen, sa unggutten som i sitt «comeback» etter skade var 40-tallet sekunder kjappere enn Martin Vehus Skjerve. Kasper Bakken Ulseth tok bronsen.

I yngste juniorklasse for herrer var det også en førstegangsvinner i NM-sammenheng:

- NM-uka har vært et stort mål for meg i år, og det er utrolig moro å vinne, sa Philip Lehmann Romøren med et smil.

Etter godt løp og NM-gull er det god grunn til å smile:

- Jeg har nesten ikke tidstap i dag, fortsatte løperen fra Fossum – som med en slik gjennomføring var drøye 40 sekunder bedre enn Alfred Bjørnerød.

Iver Dalsaune Thun ble nummer 3.

Kilde og bilde: Norsk orientering

NM orientering

Resultater

D 17-18, 6 390 m:

1) Ingeborg Roll Mosland, Oppsal Orientering, 53.02,

2) Elisa Götsch Iversen, IL BUL-Tromsø, 55.16,

3) Mathea Gløersen, OL Tønsberg og omegn, 55.43,

4) Heidi Kristina Sebjørnsen, Fossum IF, 56.15,

5) Anna Taksdal, Ganddal IL, 57.59,

6) Marie Kravdal, Gjø-Vard OL, 1.00.41,

7) Marie Scheele, Nydalens SK, 1.02.19,

8) Synne Sommerstad Røste, Kongsberg OL, 1.03.31,

9) Mathea Spets Storhov, Freidig, 1.04.23,

10) Erika Lind-Larsen, OK Moss, 1.04.36

D 19-20, 7 360 m:

1) Oda Scheele, Nydalens SK, 1.01.17,

2) Pia Young Vik, Nydalens SK, 1.03.54,

3) Kristin Melby Jacobsen, Lardal OL, 1.05.13,

4) Mari Eidsmo, Freidig, 1.12.39,

5) Sara Nystrøm Olsen, Stavanger Orienteringsklubb, 1.14.26,

6) Åsne Haavengen, NTNUI, 1.14.30,

7) Kristine Kravdal, NTNUI, 1.15.36,

8) Vilde Margrethe Sæbbø, NTNUI, 1.16.08,

9) Ingrid Lamark, Ganddal IL, 1.16.22,

10) Ragnhild Mathea Helmersen, NTNUI, 1.16.30.

H 17-18, 7 890 m:

1) Philip Lehmann Romøren, Fossum IF, 55.47,

2) Alfred Bjørnerød, OK Moss, 56.28,

3) Iver Dalsaune Thun, Freidig, 59.39,

4) Nils Anders Niklasson, Nydalens SK, 1.00.13,

5) Martin Nøkleby Melling, Ringerike OL, 1.00.27,

6) Lars Lien, Gjø-Vard OL, 1.00.48,

7) Andreas Myrvold Skovlyst, Kongsberg OL, 1.02.00,

8) Martin Størmer-Antonsen, Nydalens SK, 1.02.18,

9) Sindre Vie Strisland, Fossum IF, 1.03.00,

10) Ole Gunnar Kleppa Madslien, Lillehammer OK, 1.03.05.

H 19-20, 11 310 m:

1) Kornelius Kriszat-Løvfald, Nydalens SK, 1.16.17,

2) Martin Vehus Skjerve, Frol IL, 1.17.05,

3) Kasper Bakken Ulseth, Nydalens SK, 1.24.14,

4) Cornelius Bjørk, Bækkelagets SK, 1.24.42,

5) Brage Takle, Kristiansand OK, 1.27.10,

6) Anselm Reichenbach, NTNUI, 1.29.02,

7) Mikkel Holt, Freidig, 1.30.38,

8) Sondre Ytterbø, Asker Skiklubb, 1.34.28,

9) Vetle Grønvik Ekra, Freidig, 1.45.13,

10) Vegard Ranestad, Hamar OK, 1.46.32.