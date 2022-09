Tekst: Jan R Hansen Bilder: Sverre Larsen



Skarp vind ga imidlertid utfordringer for karusellens teltleir, og målteltet måtte befris for sideveggene for å hindre at tidtakerstaben gikk til himmels med teltet. Men for løperne var det bare en velkommen sval avkjøling.



I dette området blir alle som løper for første gang overrasket over hvor mye skogsterreng som finnes. Og en flott løype er det, omtrent halvparten på myke skogsstier, resten en blanding av gressplener og korte veistubber. Deltakerne roste løypa etter målgang.

Deltakelsen

Før korreksjoner for uteglemte er deltakertallet på 813, fordelt med 367 jenter og 446 gutter. Dette er det klart høyeste deltakertallet hittil i høst, og drøyt 100 flere enn samme løp hadde i fjor.



Men dette var også et familiearrangement, med nest siste løp i Barnas karusell. En god del av de minste har nok allerede skaffet seg sine 3 deltakelser for premiert sesong, men at bare 20 stilte opp på dette løpet, var litt svakt. Men pliktoppfyllende med vaffeljernet stilte i alle fall Randi Fosselie.



Fra starten i Milslukeren.

Resultater

Bestetider i vanlig løype, uansett alder, fikk disse i jenteklassen: Anne Haaland Simonsen (15:22) på kjempetid (bare 3 gutter foran!), med flotte prestasjoner også av Selma White (16:07), Anine Kallhovd (16:47), Lisbeth Jensen Gallefoss (16:55) og Hilde Furuborg (16:59).



God fart på guttene også, med David Oma (14:59) først, foran Jan Askland (15:10), Jens Christian Iglebæk (15:12), Arvid Fredriksen (15:16) og Kjetil Karlsen 15:26).



Hele 151 (drøyt 18 %) valgte milslukeren, og her fikk vi blant jentene disse bestetidene: Charlotte B. Pedersen (38:05) først, foran Malin Frestad Nygaard (40:05) og Marie Bechensteen Bjørnerud (30:07). (NB! Det var notert egen tid 31:10 på Dung Tuyet Nguyen. Virker urimelig raskt. Noe feil et sted?)



Hos guttene ble det sterk bestetid til Jørgen Solli Strøm-Olsen (29:55), tett foran Truls Klungland (29:57), og deretter Rikard Olafsen (30:42).

En løper hentet seg sesong-nummer denne gangen, og 6 løpere fikk seg sesongens første løp, så nå har hele 2102 vært med på minst et tellende løp. Hele 89 oppnådde sitt 7. løp, som kreves for årspremie, så totalen av premierte gjorde nå et hopp til 942.



Korona-årene var en hard trøkk for Terrengkarusellen, som for så mye annet sosialt. Men vi er tydelig på vei oppover, og når vi iakttar så mange glade og fornøyde deltakere som på dette løpet, spår vi at karusellen vil ha mange gode år foran seg.



Arrangementet ble helt perfekt gjennomført, i samarbeid med National Oilwell Varco BIL, som hadde mye mannskap ute som løypevakter. Karusellen vil også rette en stor takk til Dyreparken, som bestyrer Roligheten Camping, for at vi får lov til å okkupere området hvert år på denne tiden. Stedet er helt perfekt for oss, bynært, fine løyper og romslig med parkeringmuligheter.



Terrengkarusellens nettside

Alle resultater fra Marvika-løpet