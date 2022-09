Høst = Løp og varm lapskaus

Lørdag 24. september inviterer vi til løpefest på Spiraltoppen i Drammen. Med både terrengløp på sti, familievennlig tur på grusvei og ultraløp i terrenget har vi noe for alle! Prisen er den samme som i fjor og året før og inkluderer servering underveis, varm lapskaus og vørterøl i mål, årets Hauernkrus, hyggelig stemning og god trim.

Vi slår et slag for de lokale arrangementene, det flotte terrenget i Drammensmarka og den nydelige lapskausen etter målgang i Hauern.

Siden sykkelrittet ble avlyst, vil Hauerntrippelen avgjøres blant de som deltok i skirennet i februar og de som deltar på Hauernløpet nå. Beste totalttid vinner og alle som deltar på både ski og løp er automatisk med i konkurransen.

Oppdaterte lister over påmeldte finnes nederst på de respektive løpssidene på nettsidene våre. Se under for lenker, eller bruk menyvalgene på hauern.no.



Hauernløpet 18 km

Løypa til Hauernløpet går forbi barndomshjemmet til Thorleif Haug på Årkvisla, rundt Panteguten og opp til Tverken før den returnerer til Spiralen via Landfallhytta og Theo Thornes sti, ca 18 km. Løypa har totalt ca. 550 høydemeter og er til dels krevende med en overvekt av stipartier, men er gjennomførbar for de fleste.

Start kl. 11.00.

Startkontingent i konkurranseklassen NOK 250,-.

Startkontingent i trimklassen NOK 100,-.



Gå til Hauernløpet for mer informasjon om løyper og påmelding.



HauernUltra 54 km

HauernUltra blir arrangert for første gang i 2020 og har en total lengde på 54 km. Løpet følger samme løype som Hauernløpet i tre runder og løperne starter 2.5 timer før løperne i Hauernløpet. Første og tredje runde er self-support og løperne må selv ha med seg det de trenger av mat og drikke. På andre runde kan ultraløperne bruke samme drikkestasjoner som løperne i Hauernløpet. På hver runde er det en cut-off tid på 2.5 timer og de som ikke passerer startområdet tidsnok får ikke fortsette på neste runde.

Start kl. 08.30.

Startkontingent HauernUltra NOK 400,-.

Gå til HauernUltra for mer informasjon om tider, runder og påmelding.



HauernMila 7,5 km

HauernMila er en familievennlig tur som går på brede fine grusveier. Her er det fullt mulig å ta med barna enten de sitter i vogn eller går selv. Løypa i HauernMila går på grusveiene fra Spiralen, opp forbi Klopptjern og til vending på Haugstua hvor det er servering av saft og vann. På vei tilbake følger løypa samme vei forbi Juletønna før den går til høyre i krysset ved Langemyr og ned mot Spiraltoppen. I mål venter varm lapskaus og drikke til alle.

Start kl. 13.00.

Startkontingent i konkurranseklassen NOK 250,-.

Startkontingent i trimklassen NOK 100,-.



Gå til HauernMila for mer informasjon om løyper og påmelding.



Løype og skovalg

Siden løpet stort sett går på nydelige stier og høsten byr på vekslende mengder regn, vil underlaget til tider være sølete og glatt. I fjor var det tørt og fint i hele løypa, men i 2020 kom det så mye regn natten før at en av bekkene vi passerer rakk folk til livet og det ble observert laks på vei oppover! Vi anbefaler uansett sko med litt mønster under for oss vanlige og også knotter/terrengsko for de som løper raskest. Mange liker å bruke staver, spesielt på ultraløp. Det er fullt lovlig også i HauernUltra og kan komme godt med på tredje runde opp "Morderbakken" med 12% stigning.



Mer informasjon

Hauerns hjemmeside