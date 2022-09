På forhånd var det varslet en hard kamp om både seire og løyperekorder, ettersom startlistene inneholdt mange svært sterke navn. Emelie Forsberg og Anita Iversen Lilleskare ble nevnt som store favoritter. Så også svenske Johanna Åstrøm, og det var sistnevnte som viste seg sterkest, også i år.



I herreklassen ble også flere hete vinnerkandidater nevnt. Blant andre Gjermund Nordskar og Thomas Berge Foyn. Og de to løp godt i dag de, men ingen løp så godt som Hans-Inge Klette.



Supertid og løyperekord

Anders Kjærevik løp i fjor inn til rekord på 2.28.42 på den lengste distansen (22 kilometer). I dag ble den tiden slått sønder og sammen av Hans-Inge Klette fra Viljar/Voss, som feide over de seks toppene på 2.19.23! To løpere til kom i mål på tider bedre enn den tidligere rekorden. Ola Jordheim fra Hemsedal IL løp på 2.24.5, mens Jonas Hesthaug fra Eidsdal IL og Salomon Norge ble nummer tre på 2.27.48. Fredrik Bruseth fra Romsdal Randonee klubb ble nummer fire, mens Gjermund Nordskar fra Norrøna og Salomon Norge tok femteplassen og Thomas Berge Foyn fra Inov-8 og Axpro AS tok sjetteplass.



Johanna Åstrøm forsvarte fjorårets seier

I år som i fjor var det svenske Johanna Åstrøm fra Arc´teryx som løp raskest av damene. Hun fikk 2.46.52. Det var akkurat 3 minutter bak rekorden hennes fra 2021, men allikevel en kjempetid. Anita Iversen Lilleskare fra Bergen løpeklubb ble nummer to på 2.51.55 og Emelie Forsberg fra Måndalen IL løp til slutt inn på en tredjeplass med 2.57.02.



Erik Kårvatn og Nora Waldal best på 13 kilometer

På den korteste av de to distansene var det Erik Kårvatn fra Trollheimen Fjellsportklubb som vant med 1.24.28. Mathias Nesgård fra Fjellhug og Vareide IL ble nummer to på 1.26.18 og Aron Rodal Haugen ble nummer tre med 1.26.36.



I kvinneklassen tok Nora Waldal i klasse 13-14 år (Hommelvik IL) en meget sterk seier med 1.44.36. Nummer to ble Ida Brakstad Orset fra Romsdal Randonee-klubb med 1.46.05, og nummer tre ble Ingfrid Klokset fra Tomrefjord IL med 1.51.15.





Løperne på 13-kilometer legger avgårde. Her med Jonas Iversen Lilleskare (104) og dagens vinner Erik Kårvatn (101) i front. Vinner i jenteklassen, Nora Waldal, skimtes til venstre med startnummer 122. (Foto: Arrangøren)





Mer informasjon

Løpets hjemmeside

Se alle resultater