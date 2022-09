- Det var et veldig bra løp, hvor jeg bare har gjort en liten bom på 7. post. Der kom jeg litt for langt ned, og tapte litt tid, men ellers var det veldig bra, sa Mathea Gløersen etter sitt løp på dagens NM-mellomdistanse.

Jenta fra Tønsberg kunne – med rette – være godt fornøyd. Hun var klart best i yngste juniorklasse for jenter, og vant NM-gullet over minuttet foran Elisa Götsch-Iversen. Gullvinneren fra torsdagens langdistanse – Ingeborg Roll Mosland – tok bronse i dag.



I yngste juniorklasse for herrer var det også en suveren løper på toppen; Philip Lehmann Romøren:

- I dag har jeg ikke bommet mer enn et par sekunder. Det er et av mine absolutt beste løp noensinne, sa han med et stort smil.



Fossum-løperen ga gode forberedelser i form av kartstudier æren for at han var i stand til å gjennomføre et såpass bra løp i dag. Og når Lehmann Romøren gjør en så god figur, ble det nesten 2 minutter ned til andremann – Alfred Bjørnerød. Nils Anders Niklasson tok bronsen.

Niklassons klubbkamerat i Nydalens SK – Kornelius Kriszat-Løvfald – var også i en egen klasse hos i eldste juniorgutta – og fulgte da opp seieren på torsdagens langdistanse med en ny seier i dag:

- Jeg er veldig fornøyd med å vinne dobbelt. Det er alltid et mål, selv om torsdagens løp kanskje var noe bedre. I dag hadde jeg ikke helt flyten i starten – og bommet også litt på andrepost, men etter hvert gikk det bedre, oppsummerte han sin gjennomføring. En gjennomføring som ga han NM-gullet med nesten minuttet ned til sølvvinner Brage Takle. Martin Vehus Skjerve vant bronsen.



I eldste juniorklasse for jenter var det bronsevinneren fra torsdagens langdistanse – Kristin Melby Jacobsen – som i dag var best:

- I dag var det veldig bra teknisk, med bare en liten bom, sa hun om sitt løp.



Og teknikeren fra Lardal ser for seg at nettopp mellomdistansen blir hennes største mulighet når vi kommer til junior-VM i Portugal seinere i høst:

- Jeg kommer nok til å satse litt ekstra på mellomdistansen også der, bekrefter hun.

I dag var hun 20-tallet sekunder bedre enn gullvinneren fra langdistansen – Oda Scheele. Pia Young Vik var nummer 3.

NM-uka avsluttes med stafetter fra samme arena i morgen.

Kilde og bilde: Norsk orientering

Resultater

D 17-18, 2 630 m:

1) Mathea Gløersen, OL Tønsberg og omegn, 23.26,

2) Elisa Götsch Iversen, IL BUL-Tromsø, 24.30,

3) Ingeborg Roll Mosland, Oppsal Orientering, 26.04,

4) Linnea Holst, Tyrving IL, 26.21,

5) Marie Kravdal, Gjø-Vard OL, 26.45,

6) Marie Scheele, Nydalens SK, 26.51.

D 19-20, 2 970 m:

1) Kristin Melby Jacobsen, Lardal OL, 26.10,

2) Oda Scheele, Nydalens SK, 26.31,

3) Pia Young Vik, Nydalens SK, 26.58,

4) Åsne Haavengen, NTNUI, 30.58,

5) Frida Haugskott, OL Trollelg, 32.01,

6) Une Holtermann, Porsgrunn OL, 32.08.

H 17-18, 3 500 m:

1) Philip Lehmann Romøren, Fossum IF, 25.22,

2) Alfred Bjørnerød, OK Moss, 27.09,

3) Nils Anders Niklasson, Nydalens SK, 27.43,

4) Iver Dalsaune Thun, Freidig, 28.46,

5) Ole Gunnar Kleppa Madslien, Lillehammer OK, 30.11,

6) Tobias Tronbøl Lium, IL Koll, 31.08.

H 19-20, 3 880 m:

1) Kornelius Kriszat-Løvfald, Nydalens SK, 28.29,

2) Brage Takle, Kristiansand OK, 29.25,

3) Martin Vehus Skjerve, Frol IL, 30.32,

4) Teodor Mo Hjelseth, Nydalens SK, 31.33,

5) Mikkel Holt, Freidig, 31.41,

6) Cornelius Bjørk, Bækkelagets SK, 32.16.