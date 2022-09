Utrolig løyperekord under den 19.utgaven av Torvikbukt 6 topper!

Hans-Inge Klette fra Viljar/Voss tok en utrolig løyperekord under den 19.utgaven av Torvikbukt 6 topper. Han ble klokket inn på tiden 2:19:23! Det er 9 minutter bedre enn Anders Kjærevik sin tidligere løyperekord som ble satt i fjor. Kjærevik kunne ikke komme på grunn av at han deltok på VM i SkyUltra samme dag, hvor han kom på 7.plass.



Hans-Inge Klette. Foto Robert Veiset.



Da forstår vi hvor god denne tiden er, i løypa som er på 21,8 km og 1900 høydemeter som av mange betegnes som Norges hardeste halvmaraton.

Klette var på landslagssamling i randonee i Romsdalen, og de la samlingen innom Torvikbukt som en del av programmet. Hans Inge er Norges aller beste utøver i randonee, med blant annet seier i et verdenscuprenn. Hans Inge sitt store mål er OL i Cortina i 2026.

- Jeg hadde mål om å åpne rolig, og en av favorittene Jonas Hesthaug fra Eidsdal (Salomon Norge) satt et fint tempo første halvdel av løpet, forteller Klette til arrangøren. I tillegg var Ola Jordheim fra Hemsedal med i en trio som kom helt likt til Torvikdalen med tre topper unnagjort. - Her lå vi 2 minutter foran løyperekorden, fortsetter Klette.



Jonas Hesthaug. Foto Einar Engdal



Da ventet den knallharde stigningen til de to neste toppene Røtå og Reinsfjellet. Først 560 hm med 20,9% gjennomsnittlig stigning til 4.toppen Røtå, og den bratteste stigningen på 340 hm og 23,7% gjennomsnittlig stigning til toppen av Reinsfjellet 994 moh.

- Jordheim begynte å rykke litt opp den bratte bakken fra Torvikdalen, men jeg klarte å henge meg på, forklarer Klette. - Jeg brukte staver i alle motbakker, og det er i motbakkene jeg har min beste styrke. Ved å øke marsjfarten klarte jeg å dra i fra i det vi passerte skoggrensa, fortsetter Klette. På toppen av Reinsfjellet, den femte toppen hadde han fått en ledelse på over 2 minutter på Jordheim, og 5 minutter på Hesthaug. Så ventet en teknisk krevende nedoverbakke på 6,5 km via 6.toppen og ned mot mål, hvor han klarte å øke ledelsen ytterligere. Ola Jordheim tok andreplassen på den knallsterke tiden 2:24:55, med Jonas Hesthaug på tredjeplass med tiden 2:27:48. Alle disse tidene hadde slått den tidligere løyperekorden.



Ola Jordheim. Foto Einar Engdal



Hvor fort kunne du ha løpt hvis du har hatt maksimal oppladning før start, spør vi Hans Inge Klette. - Da vil jeg sitere treneren til Karstein Warholm, Leif Olav Alnes: - «Godt gjort er bedre enn godt sagt». Jeg vil rose arrangøren, og det var en meget fin trase som var teknisk fra start til mål. Jeg er fristet til å prøve meg på flere lignende løp i sommerhalvåret, avslutter Klette.



Sterk trio i dameklassen

I dameklassen var det også en trio som kriget og byttet på å ligge i tet. Johanna Åström fra Sverige (Arc´Teryx), landslagsløper i motbakke Anita Iversen Lilleskare fra Alversund (BFG Bergen Løpeklubb) og tidligere verdensmester Emelie Forsberg fra Sverige (Måndalen IL / Romsdal Randonee Klubb).

Åström vant på den meget sterke tiden 2:46:52, 3 minutter bak hennes egen løyperekord, fra i fjor.



Johanna Åström. Foto Einar Engdal



Det var Lilleskare som startet sterkest, og ledet med 51 sekunder på Forsberg på den første toppen, Åström lå der på tredjeplass 20 sekunder bak Forsberg.

Ned fra den tredje toppen var det glattere enn forventet, og jeg ble litt forknytt og falt flere ganger, forteller Lilleskare. Ved passering i Torvikdalen hadde Forsberg tatt igjen ledelsen og lå kun 2 sekunder bak Lilleskare. Åström lå der 1 minutt og 36 sekunder bak duoen i tet.

Opp mot Reinsfjellet fikk Åström opp farten og passerte både Lilleskare og Forsberg opp den bratte stigningen til den fjerde og femte toppen. Åström fikk en ledelse på over 2 minutter til Lilleskare på Reinsfjellet, og Forsberg var i underkant av 5 minutter bak før den bratte nedstigningen til mål.

De siste 6,5 kilometerne til mål holdt Åström fortsatt høyest fart og vant 5 minutter foran Lilleskare og 10 minutter foran Forsberg. Anita Iversen Lilleskare kom i mål på den sterke tiden 2:51:55, og Emelie Forsberg på tiden 2:57:02. Forsberg har løpt utallige løp i verdenscupen i Skyrunning, og vunnet verdenscupen 4 ganger på rad. Dette var hennes første deltakelse i Torvikbukt. – Jeg fikk det tungt på slutten, og kjente det godt i leggene. Forsberg kunne fortelle at oppvarmingen var 14 km i joggeskoene, så kanskje ikke så rart det ble tungt opp den siste stigningen?



De tre raskeste damene i Torvikbukt 6 topper Skyrace 22K. Johanna Åström (i midten), Anita Iversen Lilleskare (til venstre) og Emelie Forsberg (til høyre). Foto Daniel Kvalvik



Norgescupvinner fra Eide

Fredrik Bruseth fra Eide (Romsdal Randonee Klubb) ble den beste lokale løperen på en solid tid, 2:31:59. Med den tiden legger han seg inn på kongelaget med den sjette beste tiden gjennom tidene. Bruset ble i tillegg hedret som vinner av «Norwegian Skyrunning Series» og kvalifiserte seg automatisk til «the Masters of the Migu Skyrunning World Series» som blir «Gorbeia Suzien Skyrace» i Spania 8.oktober 2022. Torvikbukt 6 topper var nemlig finale i norgescupen av Skyrunning.

Emelie Forsberg ble sammenlagtvinner i dameklassen.



Sammenlagtvinnere av «Norwegian Skyrunning Series» U20 og senior. Ida Brakstad Orset (fra venstre), vinner av U20 dame. Mads Gjethammer vinner av U20 herre, Fredrik Bruseth vinner av menn senior og Emelie Forsberg vinner av kvinner senior. Foto Daniel Kvalvik



God rekruttering

Nyhet for året var en ny kortere løype for U20 (de under 20 år) og egen mosjonsklasse. Her var det start- og målgang i Torvikbukt, men de løp de tre siste toppene Røta, Reinsfjellet og Nøssa. 13 kilometer og 1050 høydemeter er heller ikke for pyser.

Erik Kårvatn (19) fra Todalen (Trollheimen Fjellsportklubb / Kårvatn Fjellutstyr) ble historisk med å vinne denne klassen på meget sterke 1:24:28. – Dette var ei knallfin løype, konstaterer Kårvatn rett etter målgang. Denne løypa inneholder alt det tekniske for å kunne kalle seg Skyrace fortsetter Kårvatn Han vet hva han snakker om som tidligere i år deltok i VM i Skyrunning.

Mathias Nesgård fra Sandane (Vereide IL) tok andreplassen på sterke 1:26:18.

Aron Rodal Haugen (15) fra Surnadal (Trollheimen Fjellsportklubb) imponerte stort ved å komme inn på tredjeplass like bak på tiden 1:26:36. Med den tiden vant han sin klasse 15-17 år. Jonas Iversen Lilleskare (14) fra Alversund (FIL AKS-77) vant klassen 13-14 år på imponerende 1:29:05. Tvillingbror Andreas kunne ikke stille på grunn av sykdom. Det ble to andre tvillinger som tok andre og tredjeplass i klassen 13-14 år. Kristian og Bjørnar Skjeflo Unhjem fra Isfjorden kom inn på 1:33:17 og 1:33:29.

Mads Gjethammer fra Molde (Romsdal Randonee Klubb) vant sammenlagt Norgescupen i Skyrunning menn U20 med sin tredjeplass i klassen 15-17 år. Gjethammer har veldig mange gode resultater denne sesongen.

Nora Waldahl (13) fra Hommelvik ble historisk med å bli beste jente på tiden 1:44:36. Ida Brakstad Orset (15) fra Molde (Romsdal Randonee Klubb) ble andre beste jente. Hun vant sin klasse 15-17 år. I tillegg vant Orset sammenlagtseieren i Norgescupen i Skyrunning U20.



Nora Waldal. Foto Einar Engdal





Ida Brakstad Orset. Foto Einar Engdal



Tredje beste tid blant jentene fikk Ingfrid Klokset fra Tomrefjord på tiden 1:51:15. Ungjenta Ingrid Sandhaug imponerte med andreplass i sin klasse (13-14 år) og fjerde beste tid på tiden 1:55:37

I mosjonsklassene vant Annika Rø fra Molde den lange løypa på 3:57:13 og Jacob White som er elev på Nordvestlandet Folkehøgskole på tiden 3:26:42. I den nye løypa på 13 kilometer vant Helene Herje mosjonsklassen på tiden 1:56:11 og Jacek Kotkowski fra Batnfjordsøra på tiden 2:04:52.

Turklassen var som tidligere år den største klassen med nesten 200 deltakere. Her var turen i fokus, og ikke stoppeklokka. I tillegg bestemmer man selv hvor mange topper man vil gå, så arrangementet skal passe for alle, uansett ferdighetsnivå. Totalt 320 deltakere deltok. Neste år arrangeres Torvikbukt 6 topper for 20.gang lørdag 9.september.