Det er meget sjældent at byens store parkeringshus Arresten er fuldt, men det var det denne lørdag. Og hvis nogen af bilisterne ikke var klar over årsagen, så var det let at se i gaderne og på havnen ved Arresten. Byens gågade blev passeret ikke mindre end fire gange af halvmaratonløberne. Byhaven, som er navnet på anlægget ved biblioteket, var start- og målområde og herfra gik den 5 km lange rundstrækning videre langs havnen og rundt om byens butikscenter før man via nogle af byens indfaldsveje passerede Groos strandområde og boligområder før man blev ledt ned igennem byens centrum tilbage til målområdet. I alt 5 km, som altså blev løbet 1, 2 eller fire gange.



Grimstad maraton droppede for nogle år siden helmaraton uden at ændre navn. Noget som afstedkom et læserindlæg i den lokale avis før årets løb med en opfordring til at skifte navn. Om det sker, er uvist. Uanset så hyggede løberne sig, og mange satte PR takket være en flad rute, stille vejr og 13-14°C. Her følger lidt indtryk fra løbet.



Resultatlisten ses her



Løbsglæde må man kunne kalde dette billede af to gange Damsgaard fra venstre: Hannah og Inger Marie



Grimstad maraton skabte liv i byen med sin centrale placering ved havnen og centrum.

Løbsinteresserede tilskuere kunne med fordel frekventere gågadens caféer. Gæsterne her ankom tidligt for at få bordet med bedste udsigt. Den midterste person kunne endda fortælle, at han kom fra et hjem som havde 42 195, som telefonnummer.

Grimstad maraton arrangeres af Sørild Friidrettsklubb og tre privatpersoner: Janicke Yttervik, Rune Nøstvik og Beate Sommer. Her leder sidstnævnte opvarmningen til 5 km. Beate Sommer også fortælle at de var meget tilfredse med deltagerantallet.

5 km



Dagens første start var 5 km, som blev præget at de mange og løbsglade børn blandt de 83 fuldførende deltagere. De mindste børn mellem 7 og 10 måtte følges af en voksen for at få lov til at stille op.



Kristian Tjørnhom vandt sikkert 5 km på 15:57 og arrangørklubbens Sørilds leder Roar Flatland måtte virkelig træde til for at holde sig foran Kristian.



Nummer to af alle og hermed nummer et blandt damerne var Kerstin Kalsås med tiden 18:58. Efter et hvil på godt 41 minutter stille op på 10 km, og vandt også her dameklassen.



Nummer 7 Thomas Skarpeteig Harkestad og 17 Edvald Kalsås nærmer sig mål i klasse G12-14. Begge kom igennem på lige godt 20 minutter. En imponerende tid, også når man tager i betragtning at Edvald førte 5km-løbet i starten.



Sanna Kalsås i fin stil og god fart J10-11



Øystein Hystad i G7-9 måtte, takket være arrangørreglen om ledsagende voksen til de mindste, have sin far Rune Hystad med. Noget som ser ud til at være en fornøjelse.



Endnu et billede, som viser at Grimstad maraton både er hygge og for alle uanset alder.

10 km



Erik Udø Pedersen lagde sig i spidsen og blev der. Her følges han af løbets nummer 4 Stian Flo (1054) og nr. 2 Magnus Thorkildsen, som skimtes mellem de to førstnævnte.



Tonje Helle Flo lagde sig på andenpladsen og blev der. Noget som gav en sluttid på 38:59. Her ses hun skulder ved skulder med Espen Bjørklund (1011), som med 38:53 kneb sig foran Tonje i mål, men 13 sekunder bag 1061: Tobias Fretheim.



Kirsten Marie Woie (1129) følges her af den 32 år ældre og meget erfarne løber Julika Fidjeland. I mål var Julika først af de to, og hun blev sammenlagt nummer 6 blandt damerne i tiden 43:51. Kirsten Marie blev nummer 22 og viste, at hun ikke er bange for at løbe konkurrencer. Seks dage før blev hun nummer to blandt damerne i Tysåsen rundt. Nummer 1096, Henrik Mortensen fulgte godt med Julika og fik 45:10 i mål.



Her kommer to løbere, som med et forsigtigt udlæg, kom hjem i gode tider. 44:31 til Torstein Røynstrand Valvik (1119), og 41:45 til Anders Hole (1095)



Georg Smedsaas er en flitting deltager i løb i gamle Aust-Agder og ender som regel højt på resultatlisterne. I Grimstad maraton blev han nummer 6 på 36:59. En imponerende tid, når man tager opladningen i betragtning. Natlig semifinale i US Open med god drikke så dog ikke ud til at betyde noget for præstationen.



En omgang er præcis 5 km, og for for at få det hele til op, har 10km-løberne, med Jørgen Strand i spidsen, været en tur nede og vende foran Groos sommerrestaurant. Samme Jørgen varmede i øvrigt op med at følge sin datter rundt på 5 km uden, at det ødelagde noget for ultraløberen, som fik 45:01 i mål.



Den forhåndværende mellemdistanceløber Stian Flo fra arranglørklubben Sørild er gået et par distancer op, men 34:06 på 10 km er absolut godkendt.



Nina Sundbyes skulptur Victoria modtager 10km-løberne Line og Trond Erik Bognø foran Grimstad bibliotek og betyder, at nu er der kun 100 m tilbage til mål.



Brynjar Glimsdal er begyndt at spurte ved førnævnte Victoria. I mål blev han nummer 7 i tiden 37:04.



Albin Skårdal ses her kort før mål, som han passerede i tiden 40:00.



Stemningsbillede fra Storgata en lørdag i september med Andreas Fløystad i centrum på vej til at løbe i mål på tiden 40:40



Bereket Kidanne Kebreab og Elise Skarpeteig Harkestad løb i mål på henholdsvis 41:44 og 41:41. Bereket forbedrede således sin tid fra 2021 med hele fem minutter, mens Elise løb sig ind som nummer fire på årsranglisten i sin aldergruppe i Norge. Samme Elise var i øvrigt en ud af hele fem løbere fra hjemmet Skarpeteig Harkestad. Ovenfornævnte famlien Kalsås havde også fem starter, men fordelt på fire personer, da Kerstin tog sejren på både 5 og 10 km.

Halvmaraton



Vendepunktet på halvmaraton ligger naturligvis lidt længere ude for at få en 1/4 halvmaraton per omgang i stedet for 5 km. Og meget længere ude end som billedet viser, ville gøre løbet til et terrænløb for en stund. Her ses de førende løbere på halvmaraton efter ca. 2 km.



78 år gamle eller rettere sagt unge Kjell Ivar Moen løber mange løb og har efterhånden samlet sig 20 års erfaring som løber. Det begyndte egentlig som helt ung i kombination med ski og andre idrætter, men det blev ikke rigtigt til en løbskarriere. En af Kjell Ivars erfaringer er, at mad faktisk betyder noget. I Fevik halvmaraton tidligere i år gik han helt tom og løb 2:15. Noget som han bagefter kunne forbedre med et kvarter på en træningstur ad den gamle Grimstad maratonrute. Hvordan det gik i Grimstad maraton ser du på næste billede.



Kjell Ivar Moen i fin stil og med fyldte væske- og energidepoter kunne løbe i mål på 1:57:08 og bevise vigtigheden af gode forberedelser. Hans tid bringer ham i øvrigt op blandt de 10 bedste løbere i aldersklassen. Hans makker på billedet Finn-Arne Johansen kom desværre ikke i mål.



Førergruppen har nået Groos efter 2 km i samlet flok, senere kom der lidt mere spredning. I mål skilte kun 2 1/2 minut mellem vinderen 2076 Eskild Aas og nummer fem 2004 Jaroslaw Sosin. I tillæg ses 2095 Simen Koland, som blev nummer to og Christian Bøen 2097, som desværre måtte udgå med en fibersprængning i læggen.



Den førende dame fra start til mål Silje Røynstrand ses her på Groos forfulgt af Thomas Ingebretsen, som var 20 sekunder foran Silje i mål.



Gaute Kilen, en af stifterne af Grimstad løpeklubb, fører her foran Kristian Bø, Gunhild Maria Hugdal og Ingjerd Kirkedam.Gaute og Kristian løb på omkring 1:27, mens damerne kom ind på 1:32.



Søndagens langtur i Grimstad løpeklubb så ud til at være flyttet til lørdag. I hvert fald løb de længe i samlet trop.



Astrid Eggum, Porsgrunn og danske Katrine Hansen i flot stil på vej mod vendepunktet.



Frank Olsen vender ryggen til skærgården og er parat til 19 km og næsten fire omgange til i Grimstad.



Margrete Enerstvedt og Seline Frivold (2022) levede op til deres klubnavn: Kollektivet. Der skilte kun 1 sekund på deres 1:56 i mål



Der ser hyggeligt ud i Grimstad, men Trine Holmer-Hoven har rettet blikket fremad i stedet for mod caféen til højre for hende. Hun blev belønnet med en andenplads og tiden 1:30:56. Hun var i øvrigt en af mange løbere fra Kristiansand løpeklubb.



Togsættet fra Grimstad løpeklubb og Kristiansand løpeklubb har nået Grimstads eneste lyskurve, som her bevogtes af Tore Terkelsen fra arrangørklubben Sørild. Forrest ses Sondre Hågesen, som trak feltet frem tll 1:30.



Rune Bjørklund, IL Express Fevik i M65-69 holder endnu stand mod de fremadstormende løbere fra Grimstad løpeklubb anført at en af klubbens primus motorer, nemlig Norvald Andreassen (2061). Imellem Rune og Norvald ses Steffen Skorstad, som endte med delvis at følge løbeklubben i mål.



Unn Ljøstad i fin stil foran Universitetet i Agders forskningstorv. Unn løb sig ind på en 9. plads og fik 1:37:20.



Renate Heen fik blomster af arrangørerne i mål og var meget glad for at at kunne fuldføre på en tid under to timer.



Eskild Aas umiddelbart foran målstregen på halvmaraton i tiden 1:14:26, mens Rune Bjørklund mangler en omgang. Ofte måtte man se på farten, om der var en løber på vej mod mål, eller på vej mod en ekstra omgang.



Simen Koland løber mod mål kun 5 sekunder bag vinderene Eskild Aas.



Espen Udjus Frorud kæmpede en hård kamp om førsetepladsen.Noget som resulterede i tiden 1:15:40 på tredjepladsen.



En af dagens gladeste løbere: Jaroslaw Sosin satte en solid PR med tiden 1:16:59 i M50-54. Det gav ham en sammenlagt fremplads og bekræfter indtrykket af, at han endnu udvikler sig som løber i en alder af 54 år!



En anden som også satte en solid, men uventet PR var Silje Røynstrand, som med tiden 1:21:59 vandt dameklassen suverænt. Egentlig skulle Silje bruge Grimstad maraton til opladning til Berlin maraton og tage det lidt med ro. Det blev måske lidt hurtigere end tænkt, men på den anden side bringer det Silje op på top 30 på Kondis' rangliste i år.

*

Gunhild Maria Hugdal ser ud til at være god til at undgå forstyrrelser. Og det gav pote. 1:31:41 blev hendes sluttid på tredjepladsen bag Trine Holmer-Hoven, som er vist ovenfor.



Mirjam Garcia De Presno foran caféen Herlighed kort før mål. 1:36:21 og en syvendeplads blev hun belønnet med.



Vi slutter af med et billede af ledere fra den lokale idrætsforening Imås, som med deres leder Ingrid Aamodt i spidsen løb hver sin omgang af de fire omgange, som udgjorde halvmaraton. Imås var det eneste stafethold i år, men udfordrede med det samme andre indrætsforeninger til at stille op.

Konklusion

Et meget vellykket arrangement på en flad og hurtig rute i meget idylliske og hyggelige omgiverlser. Om de så skifter navn til næste år er uvist, men uanset så er Grimstad "maraton" en rejse værd.