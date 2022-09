Direktesending fra Copenhagen Half på NRK2 søndag kl. 11.10 til 12.40



Det største halvmaraton løpet, Great North Run, gikk søndag

I vårt naboland i vest var det halvmaraton søndag. Der løp hele 41.000 i Great North Run fra Newcastle upon Tyne til South Shields. Løpet har nå tatt tilbake tittelen som verdens største halvmaraton etter at Göteborgsvarvet i noen år var litt større.



I Great North Run var tre virkelig store langdistanse-navn på plass og inntok også de tre første plassene, Jacob Kiplimo, som er jevngammel med vår egen Jakob og har verdensrekorden på halvmaraton med 57.31. Han løp på 59.33 og vant foran en annen ung løper som Jakob Ingebrigtsen også har fightet med, 22-årige Selemon Barega. OL-vinneren og finalevinneren i Diamond League debuterte på halvmaraton med 1.00.39. På tredjeplass kom det største navnet, kanskje tidenes største langdistanseløp, Kenenisa Bekele, som løp på 1.01.01.



En del gode løpere til var i tillegg på plass i Newcastle, blant annet en av Japans beste løpere, Suguru Osako, som ble nr. 4 med 1.01.05 og noen gode britiske løpere, men det kan ikke sammenlignes med startfeltet som "norske" Jasper Buitink har fått på plass i København. Anførselen ved "norske" skyldes at Jasper fortsatt har nederlandsk pass selv om han storparten av sitt liv har vært bosatt i Norge.



I dameklassen var det også kjente navn med i Great North Run som Helen Obiri og Almaz Ayana, og fire afrikanske damer løp på fra 1.07.05 til 1.07.22, men ellers var det ingen under 1.10. Almaz Ayana er den etiopiske løperen som sjokkerte alle i Rio-OL ved å løpe direkte fra resten av feltet og slo den "uslåeiige"10000 m-rekorden til kinesiske Junxia Wang da hun løp på 29.17. Etter å ha vært bort fra friidrettsarenaen i flere år er Ayane tilbake, men ikke på samme nivå som i 2016. Hun fikk 1.07.10 på tredjeplass.





Spurtoppgjør i 2021: Amedework Walelegn vinner fjorårets løp 59.10. Han er tilbake i år og har forbedret persen i mellomtida til 58.40. (Foto: arrangøren)



Se kondis.no-reportasjen fra Copenhagen Half i 2021



Eventyrlige elitefelt i Copenhagen Half

I København er både dame- og herreklassen delt i to: elite A og elite B. For menn er det 38 navn på A-lista. Hele 13 av dem har pers som er bedre 60 min. Ytterligere 12 har pers mellom 60.00 og 61.00. En er debutant på halvmaraton, men har gode 27.14 på 10000 m.



Kenya har med 13 løpere og Etiopia 10. Europarekordholderen med 59.13, Julian Wanders fra Sveits, er blant deltakerne. To nordiske løpere har fått plass i det celebre selskapet: svenske David Nilsson og vår sølvvinner fra EM i München. Zerei Kbrom Mezngi.



For øvrig består feltet av løpere fra Canada, Japan, Storbritannia og noen andre europeiske land pluss flyktningen Domenic Lobalu, som så overraskende vant 3000 m i Diamond League-stevnet på Stockholm Stadion.



Tøff konkurranse også i A-feltet for damer

22 kvinner stiller i elitefeltet for damer. 16 av dem kommer fra Kenya og Etiopia og alle har perser mellom 1.04.52 og 1.08.25. Så er det 6 løpere fra USA og Europa som har perser mellom 1.09.37 og 1.12.49. Det er ikke noen klar favoritt, men Vicoty Chepngeno fra Kenya har vist best form så langt i år med persen fra Houston Marathon i år med 1.05.03. Camilla Wikström er eneste nordiske løper.



Zerei Kbrom Mezngi med sterk tid i fjor





Teten i 2021: Zerei løp klokt og sterkt i fjor og kom i mål på 1.00.07. Vi ser han her som nr. 4 fra venstre hvor "..om" viser på startnummeret hans. (Foto: arrangøren)



Zerei holdt følge med tetfeltet i fjor helt til 15 km. Da var det bare fem løpere igjen. Med 1.00.07 har han bare Sondre Nordstad Moen foran seg på den norske halvmaratonstatistikken. Målet til Zerei er ikke bare å slå Sondres norske rekord på 59.48, men kanskje også å slå Julien Wanders europarekord på 59.13. Det er store mål som har en forutsetning, - at det ikke blåser i København på søndag. Og det gjør det som regel.





Start for de nest beste: I mange løp kommer først noen få (afrikanske) stjerner, så kommer ingen og så kommer de beste mosjonistene. I Copenhagen Half er det egne startfelt for gode løpere fra mange nasjoner som fyller mellomrommet mellom stjernene og mosjonistene. (Foto: arrangøren)



Innlagte landskamper

Det er i år invitert til landskamper, men lagene er høyst uoffisielle og uttaket er i stor grad basert på de løpere som allerede var påmeldt til Copenhagen Half. Friidrettsforbundet har akseptert å stille lag, men det skjer med løpernes eget klubbtøy og ikke i landskampdrakter. Her er de norske løperne som er plukket ut til å løpe i landskamppulja rett etter eliten A-felt:



Norsk damelag

st. nr. navn klubb pers 88 Pernilla Epland Stord IL friidrett 1:13:12 89 Hanne Maridal Strindheim IL 1:14:29 90 Ida Bergsløkken Royal Sportsklubb 1:14:35 91 Vienna Søyland Dahle Sandnes IL 1:13:20

Norsk herrelag

st. nr. navn klubb pers dist. 217 Magnus Salberg Lillehammer IF 31:58 10 km 218 Henrik Marius Laukli Strindheim IL 32:03 10 km 219 Theodor B. Jacobsen SK Vidar 1:08:04 halv 220 Johannes Teigland IL Gular 1:08:44 halv 221 Andreas Grøgaard Breaking Marathon Limits 32:08 10 km 251 Tore Akerlie Gular 31:14 10 km



Alle de fem nordiske landene stiller lag i begge klasser. For damer har også Storbritannia lag. For menn er det mange nasjoner som stiller med minst tremannslag. I tillegg til de nordiske nasjonene stiller blant annet Australia, Østerrike, Belgia, Spania, Frankrike og Storbritannia lag.



I tillegg til de "norske lagene" tar vi med at Rebekka Hilland fra Bergen er blant seedede med startnr. 74. 42-åringen representerer fortsatt Storbritannia og Team Bath AC selv etter mange år i Norge. Hun løp i vår Solastranden Halvmaraton på 1.15.31.



isbeth Pedersen, vår gode mellomdistanseløper som i 2002 vant Kongepokalen, har nå spesialisert seg på lengre løp og vant i fjor klasse 45-49 år på 1.20.13, I år stiller hun med startnummer 1143, mens Adele Henriksen som i fjor satte norsk U20-rekord i København med 1.14.18, har startnummer 918 i år.



Det danske mesterskapet på halvmaraton er også innlagt i Copenhagen Half.

Mange norske deltakere





To av 511 norske i fjor: Petter Søberg og Eskild Aas. De løp på tider som mange mosjonister drømmer om: 1.16.04 og 1.16.16. (Foto: arrangøren)



Mens Norge i fjor høst fortsatt hadde koronarestriksjoner, så hadde Danmark opphevet dem. Det var derfor mange norske som meldte seg på mens norske løp ble avlyst eller utsatt våren 2021. Totalt var 981 norske påmeldt til 2021-utgaven av Copenhagen Half, mens bare drøye halvparten av dem stilte til start. Totalt fullførte 15055 løpere i 2021-utgaven. I år blir det mange flere.



Av 25051 løpere i startlistene i år er 8584 fra andre land enn Danmark og 16467 er dansker.



Norge er største nasjon med 1712 påmeldte. Det er trolig det aller største tallet norsk som noen gang er påmeldt et løp i utlandet. I riktig gamle dager (1980-tallet) var det rundt 1000 som tok turen til Eremitageløbet i København og enda litt flere som deltok i Göteborgsvarvet. Det har vært over 500 norske som har deltatt New York Marathon enkelte år, men vi må nok over til turrenn som Vasaloppet og Marcialonga for å finne større tall påmeldte til et arrangement i utlandet enn 1712.





Deilig å være norsk i Danmark? I konkurranse med Oslo Maraton velger hele 1712 norske i en hektisk høstsesong å melde seg på til Copenhagen Half. Det er oppsiktsvekkende. På bildet ser vi Truls Hestengen som i fjor løp på 1.16.30. (Foto: arrangøren)



Flat løype: Copenhagen Half går i en stor rundløype i store deler av København sentrum, men er likevel blant de aller flateste løypene som finnes. Her går den gjennom nybygget til det kongelige biblioteket, som kalles den sorte diamant. Det er en av mange attraksjoner i løypa. (Foto: arrangøren)



Musikk og underholdning: Det er mange musikalske innslag underveis og speakere som orienterer publikum og oppmuntrer løperne. (Foto: arrangøren)



Drikkestasjon: Noen har det travelt og får ikke drikken helt med seg, men det er nok til alle. (Foto: arrangøren)



Etter endt dyst: Ikke bare sportsdrikke i mål, men også pilsner. I Danmark kan man ikke være sikker, så for ordens skyld: Denne drikken er tilnærmet alkoholfri. (Foto: arrangøren)



Følg Copenhagen Half på NRK2 søndag kl. 11.10 - 12.40!