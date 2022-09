- Jeg har selvfølgelig troen på at vi skal vinne, men det er mye som kan skje, sa Oda Scheele da Nydalens SK sin ankerkvinne – Tone Bergerud Lye – var sendt ut i tet på sisteetappe under dagens NM-stafett fra Solli i Vestmarka.

Scheele hadde selv løpt førsteetappe for førsteoppstillingen til Nydalens SK, og veteranen Anne Margrethe Hausken Nordberg tok seg andreetappe for klubben fra Oslo.

Og på den 3. etappen skjedde det mye – som Scheele skisserte; Tone Bergerud Lye ble tatt igjen både av NTNUI og Nydalens SK 2. Dermed fikk altså Bergerud Lye selskap i skogen av Ingrid Lundanes (NTNUI) og Pia Young Vik (Nydalens SK 2).



- Jeg åpnet bra, og ble litt overrasket da de andre «kom opp». Da ble det en skikkelig kamp, og Ingrid Lundanes var veldig sterk, sa Tone Bergerud Lye.



Men Bergerud Lye – som hadde med seg sølv og bronsemedalje fra de individuelle konkurransene – var i dag sterkest:

- Jeg er veldig fornøyd med at jeg klarte å dra det i land, sa hun.



- På sisterunden var jeg så stiv at jeg så vidt klarte å løpe, forklarte Lundanes som tok sølv for NTNUI.



Men det var altså Nydalens SK som var best – og løp inn til sitt 4. NM-gull på rad i stafetten for damer. Trioen Oda Scheele, Anne Margrethe Hausken Nordberg og Tone Bergerud Lye kunne dermed juble for NM-gull. Det var det andre gullet i seniorklassen for Scheele, det tredje for Bergerud Lye og smått utrolige 37. for Hausken Nordberg.

Sølvmedaljene gikk til NTNUI, med Ane Dyrkorn, Anu Tuomisto og Ingrid Lundanes, mens Nydalens SK sin andreoppstilling – med Anna Ulvensøen, Marte Narum og Pia Young Vik – tok bronse.



I herreklassen var det også tett kamp om seieren. Her handlet det om NTNUI, da det på sisteetappe ble en duell mellom gårsdagens gullvinner Eirik Langedal Breivik og Jørgen Baklid – med førstnevnte for førsteoppstillingen til studentlaget for Trondheim. Men denne søndagen var det andreoppstillingen som var best – og ble norske mestere:



- Jeg må først av alt få takke Eirik (Langedal Breivik), for han har løpt mye først. Men på slutten følte jeg meg veldig sterk, og da måtte jeg prøve meg, sa Jørgen Baklid – og han lyktes i sitt forsøk:

- Jeg fikk de meterne jeg trengte. Det var utrolig deilig.

Dermed ble det NM-gull i stafett til Isak Jonsson, Henrik Fredriksen Aas og Jørgen Baklid. Det andre på rad for sistnevnte, som var den eneste av dagens gulltrio som var en del av NTNUI 1 – som vant i Porsgrunn i fjor:

- Om en løper på NTNUI 1, 2, eller 3 spiller ingen rolle. Men det var utrolig moro å vinne i dag.

Med seier til andrelaget, ble det sølv på førstelaget, med Ulrik Astrup Arnesen, Emil Granqvist og Eirik Langedal Breivik. Halden SK – med Niels Christian Hellerud, Håvard Wedege og Magne Dæhli – tok bronse etter en solid ankeretappe av sistnevnte.

Kilde: Norsk orientering

Resultater

H 17:

1) NTNUI 2, 2.12.38,

2) NTNUI 1, 2.12.42,

3) Halden SK 1, 2.14.49,

4) Nydalens SK 2, 2.15.17,

5) Freidig 1, 2.15.22,

6) NTNUI 3, 2.15.23,

7) Frol IL 1, 2.15.55,

8) Fredrikstad SK 1, 2.16.44,

9) Nydalens SK 1, 2.17.19,

10) Bækkelagets SK 1, 2.18.31.

D 17:

1) Nydalens SK 1, 1.51.22,

2) NTNUI 1, 1.51.35,

3) Nydalens SK 2, 1.52.43,

4) Fredrikstad SK 1, 1.56.18,

5) NTNUI 2, 1.58.16,

6) Nydalens SK 3, 2.02.50,

7) Fossum IF 1, 2.04.12,

8) Tyrving IL 1, 2.05.51,

9) NTNUI 3, 2.06.02,

10) Byåsen IL 1, 2.07.10.