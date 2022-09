På halvmaratonløpet for menn ble det norsk tredje-, femte-, sjette og sjuendeplass – til Magnus Sirnes Hjellum, Erlend Gjerdevik Sørtveit, Haakon Engelsen Berg og Jostein Rogstad. Tida til Hjellum ble 1.08.28, og med det var han halvannet minutt bak estiske Roman Fosti som vant.



Anne Aarrestad ble best av de norske kvinnene på halvmaraton med 1.18.42 og femteplass. Også Eldbjørg Moxnes sikra seg en topp ti-plassering med 1.22.47 og niendeplass. Beste kvinne var Soukaina Atanane fra Marokko som løp på 1.14.55.



Den gode norske deltakelsen i Tallinn skyldtes i stor grad at SK Vidar Lang dro med en ganske så stor gruppe. Trener Gustav Vasdal var fornøyd med resultatene sjøl om noen hadde hatt et håp om enda bedre tider.

– Løypa var en fin og flat løype, men det var litt vind og en del krappe svinger. De beste ble også løpende en del alene, som ikke er helt optimalt med tanke på sluttiden, forteller Vasdal til Kondis.



Anne Årrestad løp inn til ny halvmaratonpers på 1.18.42. (Foto: Fredrik Fyksen)



Magnus Sirnes Hjellum fløy fort gjennom gatene i Tallinn. 1.08.07 var pers og godt nok til tredjeplass. (Foto: Fredrik Fyksen)



Erlend Gjerdevik Sørtveit (2382) og Haakon Engelsen Berg hadde selskap av hverandre underveis, og til slutt ble de nummer fem og seks. (Foto: Fredrik Fyksen)



OSI-jenta Tora Husum Kristensen løp smilende inn til 1.34.27. (Foto: Freddrik Fyksen)



Den tidligere svenske storløperen, Fredrik Uhrbom, vant 45-årsklassen og ble nummer åtte totalt med 1.12.11. Her har han Vidar-løperne Ola Matre og Tom Kuyken på slep. Ola kom inn på 1.15.06 og Tom på 1.14.55. (Foto: Fredrik Fyksen)



To norske kvinner under 40 min på 10 km

Også på 10 km ble det norske topp 10-plasseringer. Anne Murvold ble nummer fem med 38.09 og Kristine Valle nummer sju med 39.24. Vinneren på 10 km var samme marokkanske dame som vant halvmaratonløpet, og tida hennes ble 33.11.

Seks norske menn fullførte 10 kilometeren som ble vunnet av estiske Tiidrek Nurme på 29.39.



Løpere fra treningsgruppa SK Vidar Lang markerte seg på både 10 km og halvmaraton. Vi ser trener Gustav Vasdal foran til venstre. (Fredrik Fyksen)



Kenyanske seire på maraton

Øst-afrikanske løpere dominerte maratonløpet, og aller raskest var Jonathan Kiptoo og Pauline Thitu som vant på henholdsvis 2.12.44 og 2.31.29. I alt finner vi fire norske løpere i resultatlista. Chistopher Jay og Natalija Klazer var først i mål av de norske med 3.32.17 og 3.36.22.



Maratonfeltet la optimistisk ut fra start i den estiske hovedstaden. (Foto: arrangøren)