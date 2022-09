Litt regn og fuktig vær både i forkant og underveis i årets utgave av hinderløpet (OCR) Toughest i Holmenkollen gjorde noen av de totalt 29 hindrene litt sleipe og mer krevende enn om det hadde vært tørt. Spesielt gjaldt dette hindrene der det var behov for ekstra godt grep og/eller fotfeste. Ellers var det i hovedtrekk mye av samme løype som i fjor. Og "tradisjonen tro" var det avsluttende hinderet å løpe opp unnarennet på Holmenkollbakken. Løypa var rett i overkant av 8 kilometer.



I eliteklassen for menn var det svenske Martin Bäckström, Hälle IF som vant på 42:31 foran sin klubbkamerat Tobias Jäger på 42:53. På 3. plass kom Artjoms Rekunenko på 43:59. Jørgen Otto Tresselt ble nummer fire på 45:13.



Også i eliteklassen for kvinner ble det svensk seier til en løper fra Hälle IF. For i år som i fjor vant Sara Forsström. Hun kom i mål på 51:32 min (til sammenligning hadde hun 47:44 i fjor). På 2. plass kom Katrine Haaland Leveraas på 53:53, mens Anette Jokstad kom på 3. palss med 55:14.



Løpets deltakerutvikling

I 2014 ble det svenske hinderløpet Toughest arrangert for første gang i Holmenkollen. Fram til og med 2019, da 4158 deltakere fullførte, hadde det vært en stadig økning i deltakelse. Så ble løpet avlyst i 2020. I fjor var det noe deltakerbegrensning da 1720 fullførte løpet. Nå er imidlertid deltakelsen på vei opp igjen og det var i år 2580 fullførende (1678 menn og 902 kvinner). Så gjenstår det å se om det i løpet av et år eller to igjen er på høyde med deltakelsen i 2019.



Neste års Toughest i Holmenkollen arrangeres 9. september 2023. Påmeldingen har allerede åpnet.



10 beste menn i konkurranseklassen

Plass Navn Klasse Lag Tid 1 Bäckström, Martin Elite Men 30-39 Hälle IF 00:42:31 2 Jäger, Tobias Elite Men 30-39 Hälle IF 00:42:53 3 Rekunenko, Artjoms Elite Men 30-39 ASK PATRIA 00:43:59 4 Tresselt, Jørgen Otto Elite Men 40-44 Midgard Hinderløpsklubb 00:45:13 5 Marshall, Andreas Elite Men 18-29 Team Kroppslabbet 00:45:59 6 Kofoed, Leon Elite Men 30-39 – 00:46:52 7 Edberg, Jens Elite Men 40-44 Mölndal OCR 00:47:32 8 Adolfsen, Kristoffer Elite Men 18-29 IL Heming 00:47:47 9 Dymén, Pontus Elite Men 30-39 THEOCRGYM 00:48:22 10 Handle Jensen, Nikolai Elite Men 30-39 Midgard Hinderløpsklubb 00:48:32



10 beste kvinner i konkurranseklassen

Plass Navn Klasse Lag Tid 1 Forsström, Sara Elite Women 30-39 Hälle IF 00:51:32 2 Leveraas, Katrine Haaland Elite Women 30-39 Team Northman OCR 00:53:53 3 Jokstad, Anette Elite Women 30-39 Midgard Hinderløpsklubb 00:55:14 4 Larsson, Madeleine Elite Women 40-44 Team STNKY 00:57:12 5 Stølen, Gunhild Elite Women 18-29 – 00:58:49 6 Karlsson, Vanja Elite Women 30-39 OCT Halmstad 00:58:55 7 Hesslow, Karin Elite Women 30-39 Hälle IF 00:59:01 8 Lilja, Erika Elite Women 30-39 – 01:05:23 9 Wiese, Linda Elite Women 40-44 Spajdergrrl 01:05:37 10 Forsberg, Karin Elite Women 30-39 GRIPEN OCR 01:07:12



"Spinning wheels" var blant hindrene som ble ekstra krevende i år på grunn av fuktig vær og dermed gjorde det mer krevende å få godt grep. (Foto: Berit Eide)