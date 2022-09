Vinneren av det 4. løpet, Jørgen Stensløkken. (Foto: Amund Sigstad)Jørgen Stensløkken tok siste stikk i det 5,5 km slake motbakkeløpet i Rølsåsen, men Pål Åge Joten ble sammenlagtvinner sammen med Maiken Caspersen Falla. Totalt har 46 rullende mosjonister benyttet seg av tilbudet på fire trafikksikre veistrekninger i Elverum den siste måneden.Det er utvilsomt motiverende, spesielt for de beste lokale turløperne, at Maiken Caspersen Falla deltar på den lokale rulleskikarusellen. Hun var selvsagt overlegen i kvinneklassen med fire strake seire, men den nyetablerte elverumsingen satte standarden og ga de aller hardeste mannlige klassikerne og skøyterne noe å bryne seg på. Bak Maiken har Vilde Kvale og Berit Schulstad abonnert på henholdsvis 2. og 3. plassen i så godt som alle løpene og dermed også sammenlagt.Blant herrene ble det kniving både mot Maikens tider og internt mellom Pål Åge Joten, Magnus Torp Antonsen og Jørgen Stensløkken som endte i den rekkefølgen etter en fire prestisjefulle oppgjør. Joten tok seg av begge fristiletappene, men Torp Antonsen og Stensløkken tok hver sin seier i de tøffere klassiske motbakketappene.Med nær 50 positive deltakere har den konkurransesugne gjengen bak årets tour, så godt som lovet at det blir nye muligheter for distriktets mosjonister både til vinteren og neste sommer.Forhåndsomtale: En hel måned med Tour de Rulleski i Elverum Reportasje 1. etappe: Pål Åge Joten og Maiken C. Falla best av 40 i Tour de Rulleski i Elverum Reportasje 2. etappe: Magnus og Maiken best i Tour de Rulleski