(Tekst og foto: Stein Arne Negård)

Fin samlingsplass på Klevfoss.



Her var det mange små og store stier og en del nyere tråkk i terrenget etter to år med stolpejakt og mange bruker området til turer. Det var forholdsvis mange detaljer og småkupert terreng mellom stiene. Dette ble krevende for mange og mosen i terrenget var glatt etter siste døgn med regnvær. Her var det viktig å holde riktig kompasskurs og følge med på kartet.

Løpet gikk fra en fin samlingsplass ved Klevfoss tirsdag kveld med ca. 95 løpere i et regntungt terreng etter regnværet det siste døgnet. Det var imidlertid oppholdsvær under selve løpet.

Kveldens løypelengder var fra 1,4 km til 4,8 km for damer og herrer. Raskest i langløypa var evigunge Sigurd Dæhli.



Neste tirsdag 20. september er det bedrifts o-løp i Snertingdal, ca 30 km vest for Mjøsbrua.



Klare til start.



Arne Arnesen ut fra start​.



Kompasskurs tas ut til første post.



Sigurd Dæhli legger en plan til første post​.



Kart- og løype-diskusjon.



Kveldens langløype​.